En un contexto donde la maquinaria agrícola y de construcción incorpora cada vez más tecnología, la capacitación técnica se consolida como un factor clave para mejorar la eficiencia operativa y maximizar el rendimiento de los equipos. En este escenario, la empresa Agronorte, impulsa un modelo de formación orientado a la aplicación directa en el trabajo diario.

“El desafío hoy no es solo contar con tecnología de última generación, sino lograr que las personas puedan utilizarla de manera eficiente”, señala Gabriela Donati, responsable del área de Capacitaciones. “Ahí es donde la formación adquiere un rol estratégico”.

La propuesta de Agronorte se basa en entrenamientos diseñados a partir de la realidad operativa de cada cliente. Las capacitaciones se desarrollan tanto en campo como en obra o en el establecimiento del cliente, utilizando sus propios equipos y contemplando las condiciones concretas de trabajo.

Los contenidos abordan aspectos críticos para la gestión eficiente de maquinaria: operación técnica adecuada, mantenimiento preventivo, diagnóstico temprano de fallas, resolución de problemas frecuentes y uso de herramientas digitales de monitoreo y telemetría.

“Trabajamos sobre situaciones reales, lo que permite que el operador no solo incorpore conocimientos, sino que mejore su desempeño en condiciones concretas”, explica Donati.

Este enfoque permite impactar directamente en variables clave: reducción de tiempos improductivos, disminución de fallas operativas, mayor disponibilidad de los equipos y optimización de los recursos.

Otro de los ejes centrales es el mantenimiento preventivo, fundamental tanto en tareas agrícolas como en entornos de obra. La capacitación en este aspecto permite anticipar fallas, mejorar las rutinas de control y reducir costos asociados a reparaciones.

Asimismo, la incorporación de tecnología aplicada —como sistemas de monitoreo, telemetría y gestión digital— forma parte de los contenidos, promoviendo una toma de decisiones más precisa y basada en datos.

Las capacitaciones pueden desarrollarse bajo modalidad abierta o a medida, siendo esta última especialmente valorada por empresas que requieren trabajar sobre sus propios procesos y equipos.

El equipo de instructores de Agronorte está conformado por profesionales certificados, con formación técnica y pedagógica, lo que garantiza un abordaje claro, práctico y orientado a resultados.

“Una operación eficiente no depende solo del equipo, sino de la capacidad del operador para utilizarlo correctamente. La capacitación permite cerrar esa brecha y convertir la tecnología en resultados concretos”, concluye Donati.