Crespo (Paralelo 32)- El Centro Comercial será sede de una nueva capacitación, que estará a cargo de la contadora Sulma Klocker, este jueves 27 a las 20:00, en sus instalaciones Tratado del Pilar Nº 1432. Estará referida a la Planificación Estratégica para el Desarrollo del Negocio y destinada a comerciantes, empresarios y empleados Pymes.

El objetivo es brindar herramientas y metodologías teórico-prácticas que permitan a los cursantes desarrollar aptitudes y actitudes de liderazgo para la conducción de las entidades en las cuales se desempeñan.

Se trata de una actividad no arancelada, con inscripción previa, y se dicta en el marco del “Programa de Capacitación y Fortalecimiento Institucional”, desarrollado por la Federación Económica de Entre Ríos – FEDER – con el auspicio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME – y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios – CAC –

Por informe e inscripción: dirigirse a la sede del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, Tel. 0343-4951450, email: [email protected]