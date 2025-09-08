Cada vez más vecinos se suman a la iniciativa de cultivar sus propios alimentos, en busca de alternativas más saludables, económicas y sostenibles. En este marco, la Municipalidad de Crespo llevará adelante la capacitación “Huerta en casa: Charla + entrega de kit de semillas”, que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre a las 8.30 en el Salón Municipal (25 de Mayo 943).

La jornada estará a cargo de la ingeniera agrónoma Luciana Zapata y la técnica en Acuicultura Milagros Díaz, ambas de la Agencia de Extensión Rural Diamante del INTA.

Durante el encuentro, los participantes podrán adquirir nociones básicas para iniciar una huerta en el hogar, con consejos prácticos sobre siembra, cuidado y cosecha.

Además, en el marco del programa municipal, se entregarán kits de semillas para comenzar a aplicar lo aprendido. En esta oportunidad, se repartirán semillas de acelga bressane, albahaca, cebolla, lechuga de verano, remolacha, tomate perita, zanahoria y zapallo.

La actividad es gratuita y está destinada a todo público, con el objetivo de promover la autoproducción de alimentos y el compromiso con una vida más sustentable.