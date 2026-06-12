Crespo se prepara para vivir cuatro jornadas con una amplia variedad de propuestas culturales, deportivas, recreativas y de capacitación. Entre el viernes 12 y el lunes 15 de junio, instituciones locales ofrecerán actividades destinadas a distintos públicos, con opciones que incluyen una clínica deportiva de nivel internacional, teatro, rock en vivo, ferias de emprendedores y competencias deportivas.

Marcos Milinkovic brindará una clínica de vóley

Uno de los eventos destacados del fin de semana será la visita de Marcos Milinkovic, histórico referente del vóley argentino y ex capitán de la Selección Nacional. El exdeportista encabezará una clínica de capacitación destinada a jugadores, entrenadores y dirigentes deportivos.

La actividad se desarrollará el sábado 13 de junio, de 9 a 18 horas, en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo. La propuesta es organizada por la Escuela Municipal de Vóley, la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y el Centro de Educación Física Nº 38, y cuenta con declaración de Interés Educativo otorgada por el Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Teatro: llega “Bajo terapia”

La cartelera cultural tendrá como protagonista a la obra “Bajo terapia: una comedia salvaje”, que se presentará el sábado desde las 21 horas en el Salón Municipal.

La producción, que lleva tres años recorriendo escenarios de la región con funciones a sala llena, fue distinguida con el Premio Latino a la Mejor Comedia de Ficción Iberoamericana 2024. El elenco está integrado por Vanesa Parisi, Ana Laura Rebossio, Gisela Martinelli, Lautaro Vainstub, Adolfo Meurer y Enzo Facendini, bajo la dirección general de Juan Carlos Gallego.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse en las cajas municipales. También se reciben reservas telefónicas.

El rock vuelve a sonar en Crespo

Los amantes de la música tendrán una cita el sábado por la noche en el Club Atlético Sarmiento. Desde las 21 horas se realizará una nueva edición de las “Noches de Rock”, organizada por RR Producciones.

En esta oportunidad se presentarán las bandas Osafim, Soñé con Existir y TALC.

Encuentro sobre prevención del suicidio

La agenda comenzará el viernes 12 con la realización de “Conectando Orillas, salvando vidas”, un encuentro internacional sobre prevención del suicidio que tendrá lugar desde las 17 horas en el Auditorio Municipal Eva Perón.

La iniciativa es impulsada por la Asociación por una Nueva Familia (APUNF), la Asociación Civil Paradar y la Fundación Montes. Durante la jornada participarán especialistas de Argentina y Uruguay, quienes compartirán experiencias y herramientas de prevención. Además, se presentará el libro “Antes de reaccionar”, del filósofo Guillermo Caracciolo.

Feria de emprendedores en Plaza Sarmiento

El domingo por la tarde, desde las 15.30, la Plaza Sarmiento será escenario de una nueva edición de la feria organizada por el grupo de artesanos “Hecho en Crespo”.

La propuesta reunirá una amplia variedad de emprendimientos locales, con productos de artesanía, decoración, tejidos, impresiones 3D, plantas, bijouterie y otras producciones regionales. También se incorporarán nuevos expositores al tradicional paseo.

Autitos eléctricos para los más pequeños

A partir de este fin de semana comenzará una propuesta recreativa destinada a niños y niñas de entre 1 y 5 años. Los autitos eléctricos funcionarán todos los fines de semana, de 14 a 19 horas, en Plaza Sarmiento.

La actividad contempla la supervisión permanente de los adultos mediante controles remotos que permiten dirigir y detener los vehículos en todo momento.

Intensa actividad deportiva

El deporte también tendrá un papel central durante el fin de semana largo.

En gimnasia rítmica, el Club Atlético Sarmiento será sede del Primer Torneo Provincial para los niveles C y E, con competencias previstas para el sábado y domingo desde las 9 horas.

En fútbol, se disputarán los cruces de octavos de final del Torneo Apertura “Gurises” de la Liga de Paraná Campaña, con partidos programados en los estadios de Sarmiento, Cultural y Unión.

Por su parte, el básquet tendrá acción el sábado en el estadio de Unión, donde se jugarán encuentros correspondientes a los campeonatos de la Asociación Paranaense.

Finalmente, el lunes 15 la Escuela Municipal de Vóley será local en una nueva fecha del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol, con partidos de las categorías Sub 16 y Sub 18 en el estadio Arena Celeste.

Con propuestas para todas las edades y gustos, Crespo volverá a ofrecer durante el fin de semana largo una agenda cargada de actividades que combinan formación, entretenimiento y deporte.