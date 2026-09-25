Nogoyá.– El sábado 26 de septiembre, la Biblioteca Popular Fermín Chávez será el escenario del primer concierto del año de Cantoría Femenina, el coro privado dirigido por la profesora Patricia Farías que se ha consolidado como uno de los pocos coros exclusivamente femeninos de la provincia. La velada contará con la participación especial del dúo de violín y viola integrado por Juan Pablo Sosa del Frade y Mercedes Graz, la violista nogoyaense que viene cosechando reconocimientos internacionales.

El programa incluirá obras del repertorio religioso, composiciones de Gabriel Fauré, obras de compositores españoles y piezas de música popular, todas ellas estrenos para el coro en esta temporada. "Son todas obras nuevas que vamos a estrenar. Va a ser nuestro primer concierto del año con obras del repertorio religioso, obras de Gabriel Fauré, obras de compositores españoles, sumado a un repertorio de música religiosa y de música popular", anticipó Farías.

Un coro único en la provincia

Cantoría Femenina nace en el año 2021 por iniciativa de su directora Patricia del Carmen Farias, quien, al conmemorarse 30 años de la creación del Coro Municipal de jóvenes femenino de la Municipalidad de Nogoyá, decide invitar a ex coreutas que participaban en él.

Es así que inicia sus encuentros en octubre de dicho año y realizan su primera presentación el 20 de diciembre con un concierto navideño en el Convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas.

Fue tal la repercusión de dicho encuentro que se consolidó al año siguiente y hasta la fecha con nuevas voces que se suman a este maravilloso proyecto musical coral.

Compañía de lujo

El concierto del próximo sábado, incluirá del dúo de violín y viola integrado por Juan Pablo Sosa del Frade y Mercedes del Carmen Graz, quien comenzó su formación musical en el año 2015 en los Talleres Municipales, donde dio sus primeros pasos en la ejecución de la viola bajo la guía de quien entonces era su profesor, justamente Juan Pablo Sosa del Frade. Su vocación la llevó a ingresar a la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, iniciando así un camino académico de Perfeccionamiento que sostiene de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

El nivel interpretativo y el compromiso de la concertista han sido galardonados en importantes certámenes de nivel mundial, como una Mención de Honor en los American Classical Music Awards en Estados Unidos y el Premio de Honor en los Virtuoso International Music Awards celebrados en Londres.