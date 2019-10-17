Crespo– Este viernes 18 de octubre, a las 21:00, en el Salón Municipal se presentará el espectáculo musical “Crespo le canta a Entre Ríos”, organizado por la agrupación folclórica regional Cantares de mi Entre Ríos. El concierto folclórico se realiza en el marco de los festejos por el mes de la chamarrita, en homenaje a Linares Cardozo y su obra por la defensa y fortalecimiento de la identidad entrerriana.

Actuarán Cantares de mi Entre Ríos y como músicos invitados Los Chamarriteros y Los del Gualeyán, conjuntos de los que forman parte algunos de los músicos de la agrupación organizadora. Darán un concierto rememorando el cancionero provincial con los clásicos de nuestra música con autores tales como: Carlos Santamaría, Víctor Acosta, Linares Cardozo, Santos Tala, Juan Carlos Mondragón, Aldo Muñoz, entre otros.

La celebración del Día de la Chamarrita surge a propuesta de la Comisión Permanente de Homenaje a Linares Cardozo presidida por Rubén Cuestas, miembro del prestigioso dúo Los Hermanos Cuestas, quienes llevaron la música de Entre Ríos y el gran litoral por el país y el mundo. En el trascurso del mes habrá espectáculos alusivos en distintos lugares de la provincia. El primero tuvo lugar el miércoles 2 de octubre en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

La entrada general del espectáculo de este viernes es de $150.

Cantares de mi Entre Ríos

La agrupación folclórica Cantares de mi Entre Ríos, surge como conjunto musical en el marco del bicentenario de la Patria, llevando a cabo conciertos didácticos en instituciones escolares, intentando generar conciencia de la importancia de nuestra música, el cuidado del medio ambiente a través de la preservación del monte nativo y la fauna autóctona, el cuidado de los ríos y la importancia de la estrecha relación que guarda el hombre y el paisaje a lo largo de la historia, dos constantes acepciones en toda la producción poética de la Argentina.

La chamarrita es el género que los identifica como conjunto,” ya que en su música y su poesía yace el hermoso paisaje que caracteriza a Entre Ríos, su trino, su verde”- dice Nicolás Izaguirre, líder de la agrupación.

Y explica “nosotros hemos seguido muy de cerca la obra musical de Los Hermanos Cuestas, quienes posicionaron la chamarrita y a Entre Ríos en los principales festivales del país siendo su música de gran difusión hasta nuestros días. A través de ellos –agrega- nuestros autores recobraron mucha importancia, al igual que la música de Víctor Velázquez y Carlos Santamaría que hicieron llegar los sonidos de Entre Ríos por Europa y la ex U.R.S.S”.

Actualmente Cantares de mi Entre Ríos está integrado por Lisandro Pittia (batería), Benjamín Roskopf (acordeón), Héctor Taborda (bajo), Daniel Asamuya (guitarra) y Nicolás Izaguirre (guitara y voz).

Día de la Chamarrita

Desde la década de los ’90 se festeja todos los 29 de octubre el Día de la Chamarrita en homenaje al nacimiento, en La Paz (Entre Ríos), de Javier Martínez Solís, a quien se conoció por el seudónimo artístico de Linares Cardozo. El músico, poeta, escritor, investigador, profesor y pintor, dedicó su vida a la creación y difusión de su obra por la defensa y fortalecimiento de la identidad entrerriana, falleciendo en Paraná el 16 de febrero de 1996.

La chamarrita identifica a nuestra provincia y fue gracias a su rescate, sus creaciones y su difusión. Este ritmo había llegado a tierras entrerrianas desde las Islas Azores -cercanas a Portugal- y había comenzado a perderse.

La Lindera, Canción de Cuna Costera, Soy entrerriano, Peoncito de estancia, Coplas felicianeras, Como los pájaros, Cururú tajamarero, Chacarera de Río Seco, Chamarrita del Chupín son algunas de sus memorables obras.