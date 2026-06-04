Crespo.- La empresa Grupo Motta está trabajando en el afirmado de un camino secundario por cuenta propia, invirtiendo alrededor de un millón de pesos allí donde el Estado debería hacerlo. Es el primer caso de autogestión vial en Entre Ríos, según el presidente del Grupo, Lic. Héctor Motta, quien dijo haber gestionado con cinco gobernadores el afirmado de los tres kilómetros que unen una de sus granjas con la ruta 12, recibiendo solo promesas. Durante el año fenecido realizaron altas inversiones en el lugar, con equipamiento procedente de Alemania, pero tienen dificultades para salir con la producción cuando llueve.

En declaraciones a la emisora Estación Plus, Motta dijo que “llega un punto en que uno llega a cansarse a veces de tanto gestionar y nosotros hemos decidido afrontar la autogestión”. Sostuvo que “son unos 3 km. desde la ruta hasta donde está nuestro establecimiento. Con la empresa Elsesser de la zona de Crespo, hemos puesto la broza nueva, que la compramos en Diamante y ahora estamos trayendo el ripio desde Puerto Yeruá, con camiones propios. Es una muestra de que realmente un camino de la producción se puede autogestionar si nos pusiéramos los vecinos de acuerdo. Nuestra empresa afronta la obra desde su bolsillo. Estimamos en un millón de pesos, tal vez algo más cuando se termine de traer la piedra roja para consolidar el camino y preservar la broza que está debajo”.

El empresario aclaró que esta decisión no constituye un reclamo ni un descontento con los gobiernos municipal y provincial actualmente en gestión, ya que ha pedido el afirmado de este acceso a cinco gobernadores, desde que se les prometió a los entrerrianos consolidar los caminos de la producción.