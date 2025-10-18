En la mañana del viernes, a las 11:00 horas, en las instalaciones del Centro Comercial de Paraná, los candidatos de la Unión Federal Popular (Lista 23), Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach, firmaron un compromiso público en el que se comprometen a renunciar a los fueros parlamentarios en caso de resultar electos Senador Nacional y Diputado Nacional, respectivamente, en las elecciones del próximo 26 de octubre.

El acto contó con la presencia del Presidente del Centro Comercial de Paraná, del ex gobernador Mario Moine, del ex intendente de Gualeguaychú Luis Leissa, y de otras destacadas figuras del ámbito político y empresarial de la provincia.

Durante el encuentro, los candidatos ratificaron su voluntad indeclinable de no ampararse en ningún tipo de fueros o inmunidades previstos por la Constitución Nacional, en un gesto que calificaron como necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En su intervención, Emilio Martínez Garbino destacó la importancia de la medida:

“Este tipo de gestos son decisivos para reconciliar a la política con la sociedad”, afirmó.

Por su parte, Silvio Farach coincidió en la necesidad de transparentar la función pública y de “despejar cualquier duda sobre la posibilidad de utilizar los cargos para evadir la justicia”.

Finalmente, Rodolfo Pérez, en su carácter de Interventor de la Unión Popular Federal, informó que comunicará formalmente la renuncia a los fueros ante las autoridades de la Secretaría Electoral de la Nación, a fin de que quede debidamente registrada la decisión de ambos candidatos.

Con esta acción, Unión Federal Popular busca marcar una diferencia ética en la contienda electoral, promoviendo una política más abierta, responsable y comprometida con los valores republicanos.