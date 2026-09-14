El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los valores correspondientes a agosto de 2026 de la Canasta de Crianza, un indicador que permite dimensionar cuánto cuesta mantener a niños y niñas de hasta 12 años.

El cálculo no contempla solamente los gastos directos de una familia. La metodología incorpora tanto el costo de bienes y servicios básicos como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

De acuerdo con los datos oficiales, el costo mensual de la crianza varió entre $557.303 y $713.070, dependiendo de la edad del niño.

Cuánto cuesta la crianza según la edad

Los valores publicados por el INDEC para agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

Edad Bienes y servicios Cuidado Canasta mensual Menores de 1 año $181.852 $375.450 $557.303 1 a 3 años $234.814 $429.086 $663.900 4 a 5 años $299.064 $268.179 $567.243 6 a 12 años $370.990 $342.080 $713.070

El segmento de 6 a 12 años registra el valor más elevado, con una canasta mensual de $713.070. En el otro extremo, el costo estimado para los menores de un año alcanza $557.303.

El cuidado representa una parte importante del costo

Uno de los aspectos centrales del indicador es que el INDEC no mide únicamente cuánto dinero se necesita para comprar alimentos, ropa, productos y servicios.

La Canasta de Crianza también pone un valor económico al tiempo que requiere el cuidado de los niños, considerando las horas necesarias para esa tarea y tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría de “Asistencia y cuidado de personas”.

En los primeros años de vida, este componente adquiere un peso particularmente importante.

Para los menores de un año, el cálculo contempla 147 horas mensuales de cuidado, mientras que para los niños de entre 1 y 3 años se consideran 168 horas mensuales.

Por ese motivo, en esos grupos el costo del cuidado supera al correspondiente a bienes y servicios.

Qué cambia cuando los chicos empiezan la escuela

A partir de los 4 años, la estructura del cálculo cambia. La incorporación al sistema educativo obligatorio reduce las horas teóricas destinadas al cuidado, mientras aumenta el peso relativo de los bienes y servicios.

En el grupo de 4 a 5 años, el costo mensual estimado es de $567.243, de los cuales $299.064 corresponden a bienes y servicios y $268.179 al tiempo de cuidado.

En el tramo de 6 a 12 años, en tanto, el costo de bienes y servicios llega a $370.990, el valor más alto de los cuatro grupos etarios. El componente de cuidado representa otros $342.080, llevando el total a $713.070 mensuales.

Qué incluye la Canasta de Crianza

El indicador elaborado por el INDEC contempla gastos vinculados con alimentación, vestimenta, educación, salud y transporte, entre otros bienes y servicios necesarios para la crianza.

A esos gastos se suma la valorización económica de las tareas de cuidado.

Para determinar el componente de bienes y servicios, la metodología utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, mientras que para calcular el valor del cuidado se considera el régimen salarial vigente para trabajadores de casas particulares dedicados a asistencia y cuidado de personas.

Un indicador para dimensionar el costo familiar

Los valores de agosto permiten observar que el costo de criar a un niño no se limita a los gastos que aparecen mensualmente en el presupuesto familiar.

La alimentación, la ropa, la educación, la salud y el transporte representan una parte del desembolso, pero el indicador también busca visibilizar el tiempo que madres, padres y otros adultos destinan diariamente al cuidado, incluso cuando esa tarea no implica una contratación remunerada.

Para las familias entrerrianas, como para las del resto del país, la Canasta de Crianza funciona como una referencia para dimensionar la evolución de los costos asociados al cuidado de los hijos y el peso que estos tienen dentro de la economía del hogar.