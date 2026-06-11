Canal Encuentro estrena «No ficción», un ciclo de cine documental argentino
En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y con la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Canal Encuentro estrena, desde el viernes 10 de abril, de lunes a viernes a las 22 h, No ficción, un ciclo de cine documental argentino que incluye dieciocho largometrajes contemporáneos y de carácter federal. Historias sobre lo particular y lo colectivo. Películas que serán emitidas por primera vez en la pantalla del canal y que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo.
El ciclo dialoga territorialmente con la región latinoamericana y con el resto del mundo, apostando a la experimentación estética, temática y narrativa.
Ciclo No ficción- Lunes a viernes a las 22 h
En abril
Viernes 10: El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi
Lunes 13: Guido Models, de Julieta Sans
Martes 14: Mi último fracaso, de Cecilia Kang
Miércoles 15: Bazán Frías, Elogio del Crimen, de Juan Mascaró y Lucas García
Jueves 16: La huella de Tara, de Georgina Barreiro
Viernes 17: Foto Estudio Luisita, de Sol Miraglia y Hugo Manso
Lunes 20: Encandilan luces, Viaje Psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños, de Alejandro Gallo Bermúdez
Martes 21: Después de Sarmiento, de Francisco Márquez
Miércoles 22: Ata tu arado a una estrella, de Carmen Guarini
Jueves 23: Salvadora, de Daiana Rosenfeld
Viernes 24: Sinfonía en abril, de Teresa Saporiti y Claudio Remedi
Lunes 27: La cena blanca de Romina, de Hernán Martin y Francisco Rizzi
Martes 28: Regreso a Coronel Vallejos, de Carlos Castro
Miércoles 29: Crespo (La continuidad de la memoria), de Eduardo Crespo
Jueves 30: Un cine en concreto, de Luz Ruciello
En mayo
Viernes 1: Todo el año es Navidad, de Néstor Frenkel
Lunes 4: La parte por el todo, de Roberto Persano, Gato Martínez Cantó y Santiago Nacif Cabrera
Martes 5: La lección de anatomía, de Pablo Arévalo y Agustín Kazah