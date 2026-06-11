En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y con la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Canal Encuentro estrena, desde el viernes 10 de abril, de lunes a viernes a las 22 h, No ficción, un ciclo de cine documental argentino que incluye dieciocho largometrajes contemporáneos y de carácter federal. Historias sobre lo particular y lo colectivo. Películas que serán emitidas por primera vez en la pantalla del canal y que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo.

El ciclo dialoga territorialmente con la región latinoamericana y con el resto del mundo, apostando a la experimentación estética, temática y narrativa.

Ciclo No ficción- Lunes a viernes a las 22 h

En abril

Viernes 10: El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi

Lunes 13: Guido Models, de Julieta Sans

Martes 14: Mi último fracaso, de Cecilia Kang

Miércoles 15: Bazán Frías, Elogio del Crimen, de Juan Mascaró y Lucas García

Jueves 16: La huella de Tara, de Georgina Barreiro

Viernes 17: Foto Estudio Luisita, de Sol Miraglia y Hugo Manso

Lunes 20: Encandilan luces, Viaje Psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños, de Alejandro Gallo Bermúdez

Martes 21: Después de Sarmiento, de Francisco Márquez

Miércoles 22: Ata tu arado a una estrella, de Carmen Guarini

Jueves 23: Salvadora, de Daiana Rosenfeld

Viernes 24: Sinfonía en abril, de Teresa Saporiti y Claudio Remedi

Lunes 27: La cena blanca de Romina, de Hernán Martin y Francisco Rizzi

Martes 28: Regreso a Coronel Vallejos, de Carlos Castro

Miércoles 29: Crespo (La continuidad de la memoria), de Eduardo Crespo

Jueves 30: Un cine en concreto, de Luz Ruciello

En mayo

Viernes 1: Todo el año es Navidad, de Néstor Frenkel

Lunes 4: La parte por el todo, de Roberto Persano, Gato Martínez Cantó y Santiago Nacif Cabrera

Martes 5: La lección de anatomía, de Pablo Arévalo y Agustín Kazah