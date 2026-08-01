Con la llegada de agosto, una de las tradiciones más arraigadas del litoral argentino vuelve a cobrar protagonismo: tomar caña con ruda el 1° de agosto. Para muchos representa una forma de "espantar los males", atraer la buena fortuna y comenzar el mes con energías renovadas.

Aunque hoy forma parte del folclore popular, esta costumbre tiene raíces ancestrales y continúa transmitiéndose de generación en generación en numerosas familias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y otras provincias del país.

¿Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto?

El origen del ritual se remonta a los pueblos originarios del litoral, especialmente a las comunidades guaraníes, que consideraban agosto como un período de especial vulnerabilidad.

Las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y la proliferación de enfermedades hacían que este fuera un mes asociado a los riesgos para la salud y la vida. Frente a esa realidad, recurrían a plantas medicinales y protectoras, entre ellas la ruda macho, combinada con caña blanca para potenciar sus propiedades.

Con el paso del tiempo, estas prácticas se fusionaron con las tradiciones criollas y dieron origen a uno de los rituales populares más extendidos de la región.

Cómo es el ritual de la caña con ruda

La preparación suele comenzar varios días antes del inicio de agosto.

La receta tradicional consiste en colocar hojas de ruda macho dentro de una botella o frasco con caña blanca, dejando que la planta macere hasta que la bebida adquiera un color ámbar y un aroma característico.

La tradición indica que el 1° de agosto, preferentemente antes del desayuno, deben tomarse tres sorbos, que simbólicamente representan la salud, el amor y la prosperidad.

En otras familias simplemente se bebe un pequeño trago con la intención de dejar atrás las malas energías y comenzar una nueva etapa.

Una costumbre que sigue viva en el litoral

En provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, la caña con ruda forma parte del calendario cultural y cada año se comparte en hogares, comercios, ferias y encuentros comunitarios.

La práctica también ha recuperado protagonismo en otras regiones del país, donde distintos grupos impulsan la revalorización de saberes ancestrales y tradiciones populares.

Más allá de las diferencias en la forma de realizar el ritual, el sentido permanece inalterable: protegerse, agradecer y renovar las expectativas para el nuevo mes.

¿La ruda tiene propiedades medicinales?

Además de su valor simbólico, la ruda ha sido utilizada históricamente como planta medicinal.

Tradicionalmente se le atribuyen propiedades digestivas, estimulantes de la circulación y repelentes naturales. Sin embargo, especialistas advierten que su consumo debe ser moderado, ya que en cantidades elevadas puede resultar tóxico.

Por ese motivo, la caña con ruda no debe entenderse como un remedio medicinal, sino como una práctica cultural profundamente arraigada en la identidad de numerosas comunidades.

Una tradición que atraviesa generaciones

Lejos de desaparecer, la costumbre de beber caña con ruda continúa vigente y cada año suma nuevos adeptos.

Para algunos representa un acto de fe; para otros, una manera de mantener vivas las enseñanzas de sus mayores o de fortalecer el vínculo con las raíces culturales del litoral argentino.

Así, cada 1° de agosto, la caña con ruda vuelve a ocupar un lugar en las mesas familiares como un símbolo de esperanza, protección y continuidad de una tradición que ha logrado atravesar el paso del tiempo.