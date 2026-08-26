La localidad de Campo García ya tiene fecha para una de sus celebraciones más tradicionales. La Agrupación “San José” confirmó que el 3º Encuentro de Carreros se realizará el sábado 10 de octubre, con una jornada dedicada a homenajear a quienes desarrollaron esta actividad y forman parte de la historia de la región.

La propuesta mantendrá el espíritu de las ediciones anteriores, combinando homenajes, desfile, encuentro comunitario y música.

Homenaje a los carreros y desfile por la ciudad

Uno de los momentos centrales de la jornada será el homenaje a los carreros fallecidos, como reconocimiento a quienes dejaron su huella en la actividad y en la comunidad.

Luego se realizará el tradicional desfile de carreros por las calles de la ciudad, que tendrá como punto de encuentro también un pequeño acto frente al edificio municipal.

La celebración continuará por la noche con un baile popular en el Salón Esperanza.

La Escuela El Redentor estará a cargo de la cantina

Como ocurrió en las ediciones anteriores, la jornada tendrá además un fin solidario.

La Cooperadora de la Escuela El Redentor colaborará con la organización y tendrá a su cargo el servicio de cantina y comidas rápidas durante el baile.

Desde la Agrupación “San José” destacaron que se mantendrá también una entrada accesible, con el objetivo de que la propuesta pueda ser disfrutada por la comunidad y quienes se acerquen desde otras localidades.

Preparan la cartelera artística

La organización se encuentra por estos días terminando de definir la cartelera de artistas que acompañará el encuentro.

Los nombres de los músicos y espectáculos serán anunciados próximamente, una vez que quede confirmada la programación completa.