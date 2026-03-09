La solidaridad es mucho más que una palabra: es la unión y el apoyo que permiten que situaciones complejas puedan enfrentarse con esperanza. En Crespo, familiares y amigos impulsan una campaña solidaria para ayudar a Hugo Ferrari, un conocido empleado municipal de 33 años que atraviesa un delicado problema de salud y necesita realizarse con urgencia un estudio médico de alto costo.

Ferrari trabaja en la Municipalidad desde hace aproximadamente diez años y desde hace cerca de un año lucha contra una enfermedad que ha derivado en reiteradas internaciones. Su mamá, Claudia Romero, explicó a Paralelo 32 que su hijo fue diagnosticado con Enfermedad de Von Willebrand (EVW), un trastorno hemorrágico provocado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada “factor de von Willebrand”, lo que dificulta la coagulación de la sangre. A esto se suma además una anemia severa sintomática.

Según relató Romero, la situación médica es compleja y requiere estudios específicos para poder avanzar en el tratamiento.

“Pasa varios días internado, lo estabilizan, le dan el alta, regresa unos días a su casa, pero tiene que volver nuevamente a internarse porque queda anémico”, explicó.

En ese contexto, Hugo necesita realizarse con urgencia un estudio mediante cápsula endoscópica en la ciudad de Paraná, cuyo costo ronda los 2 millones de pesos.

“Si bien Hugo cuenta con obra social, que es IOSPER, y están hechos los pedidos, para poder curarse necesita que se hagan lo más pronto posible estos estudios. Es una situación que no puede esperar”, agregó su madre.

Gestiones y ayuda

Romero también destacó que desde el municipio han acompañado a la familia en distintas gestiones.

“Desde la Municipalidad están colaborando en varias cosas con nosotros, incluso gestionando para que salgan más rápido las autorizaciones de la obra social, y hasta me permitieron lanzar una rifa para ayudarlo con sus gastos”, señaló.

Quienes deseen colaborar adquiriendo el bono contribución pueden comunicarse al 343 6104496.

La familia reconoce que reunir una suma tan importante no es sencillo, pero confían en el acompañamiento de la comunidad.

“No es fácil juntar $2.000.000 para nosotros. Pero confiamos en que la gente nos siga ayudando. Hugo tiene una hija de 2 años que lo necesita, lo mismo que su esposa, que también intenta desde su lugar conseguir dinero trabajando, haciendo tortas. Son momentos complejos, pero tenemos fe en que podremos lograr el objetivo”, expresó Romero.

Apostando a la solidaridad

El pedido de ayuda se sostiene en el afecto que muchas personas de la ciudad sienten por Hugo. Su pequeña hija Elena, que cumple dos años el próximo 20 de marzo, y su esposa Maira Gómez, lo acompañan en este difícil momento.

El último año estuvo marcado por internaciones frecuentes y por la imposibilidad de compartir muchos momentos en familia. El primer paso para mejorar su situación es poder realizar los estudios necesarios para continuar con el tratamiento.

“Él es muy querido y conocido. Fue el encargado de hacer dibujos en plazas y parques, participó de las intervenciones artísticas que se hicieron de Lionel Messi y Diego Armando Pesoa, por ejemplo. Hizo muchas cosas por Crespo y ahora le pedimos a la ciudad que nos ayude”, comentó su mamá.

Bono solidario

Como parte de la campaña solidaria, la familia puso en circulación un bono contribución que sorteará el 28 de marzo y que incluye diversos premios.

Entre ellos se encuentran:

1° premio: un lechón asado.

2° premio: dos pollos y dos vinos.

3° premio: voucher para bebé.

4° premio: auriculares y vaso térmico.

5° premio: set de productos de limpieza.

6° premio: seis platos y seis vasos.

7° premio: planchita y picadora.

8° premio: gift card para sesión de masajes.

9° premio: voucher de “Mónica te viste”.

10° premio: trabajos de vitrofusión.