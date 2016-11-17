Crespo- La Parroquia Ntra. Sra. del Rosario lanzó la campaña de chapas y perfiles para el reemplazo del techo externo de la nave central del templo.

El objetivo es reunir 50 chapas de 5,50 m y 29 perfiles de 12 m para reemplazar los antiguos tirantes clavadoras en mal estado.

Para la misma obra se deben reunir 40 chapas galvanizadas de 1,22 x 2,44 m para construir las nuevas canaletas y 1.600 tornillos autoperforantes.

Las colaboraciones pueden hacerse donando a voluntad la cantidad de metros de chapa y perfiles que esté a su alcance. El costo del metro de chapa es de $ 136 y los perfiles cuestan $ 1.060 cada uno, según se informó.