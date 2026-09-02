Crespo.- La empresa Campagnoni es una firma que tiene una tradición familiar iniciada hace más de treinta años por Ricardo Campagnoni. Ahora, tiene continuidad en sus hijos. Fueron Martín, Laura y Miguel, integrantes de la siguiente generación que tomó la posta y la va llevando a nuevas metas, quienes dialogaron con Paralelo32 sobre el presente y las inversiones de la firma sólidamente instalada en el Parque Industrial de Crespo.

Los hijos siguen una tradición heredada del padre: invertir sin prisa y sin pausas, con crisis a la vista o en buenas épocas, para desarrollar líneas de trabajo y producción que permitan consolidar la marca. La producción industrial está en el ADN familiar.

800 mil dólares de inversión

Actualmente, la empresa está en proceso de expansión con la construcción de una nueva nave que insumió una inversión de 800 mil dólares y más que duplica la superficie actual de la firma. Ya en etapa de finalización, el nuevo espacio permitirá multiplicar la producción.

Con esta inversión, el objetivo de la empresa es posicionarse El diseño del galpón se ejecuta con el objetivo de instalar una línea de procesamiento de chapa automatizada similar a las de China. En la entrevista, los directivos de la firma destacaron que solo resta la compra de una última máquina para completar el proceso de inversiones. Luego, se continuará con la puesta a punto de la nueva infraestructura productiva.

Principales líneas de producción

Entre sus principales líneas de producción, Campagnoni ofrece fabricación propia y completa de motores, que incluye los destinados a cortadoras de césped y ventiladores. Sistemas de ventilación y climatización, con la producción de ventiladores, extractores de aire industriales, sistemas de enfriamiento evaporativo y control climático para galpones avícolas, porcinos, tambos e invernaderos. La tercera gran línea de producción es el equipamiento para parques y jardín, con su producto ‘estrella’, la cortadora de césped ‘Charihué’.

Integración de productos

Miguel Campagnoni, director comercial de la firma, comentó: “Nuestro objetivo es lograr la mayor integración posible en la fabricación de los productos; Hubo cambios de paradigmas. Antes se hablaba sólo de vender productos. Ahora se trata de vender el producto y dar el servicio de gestión del ambiente en las granjas a partir de la tecnología y los conocimientos adquiridos a otras empresas que representamos.

Laura, encargada de la gestión de compras y cadena de suministros, destacó que la empresa se consolida dentro de un ecosistema de empresas metalúrgicas entrerrianas muy consolidadas. “El potencial metalúrgico que tiene Entre Ríos no hace falta destacarlo. Pequeñas empresas pudieron adquirir mucha tecnología y hoy están procesando materia prima como se hace en el primer mundo. Por ahí, no se conoce eso”. Sobre Campagnoni, destacó que tiene procesamiento de chapas, aluminio, alambres, toda la parte de bobinado; procesos complejos y poco convencionales.

Miguel agregó que quedan pocas empresas en el país que fabrican motores. “Y nosotros estamos lejos de Buenos Aires, de los polos de mayor consumo; eso complejiza los costos logísticos”. Pero se mostró optimista sobre el rumbo de la firma.

Inversiones

Comprando equipos industriales de empresas que han desaparecido, Campagnoni logró sostener marcas comerciales para seguir brindando servicios y productos a diversos mercados dentro del país. Actualmente, Campagnoni tiene una amplia gama de productos en el mercado. Desde sus cortadoras de césped Charihué hasta sistema de climatización complejos para galpones de granjas avícolas y porcinas.

Una de las adquisiciones fue la marca y la maquinaria de Electro Motores Argentinos Emar, de San Francisco, Córdoba, que pasaba por un proceso de liquidación. Campagnoni tomó la decisión de adquirir la marca y trasladar más de la mitad de su maquinaria a Crespo para continuar la línea productiva y sostener la clientela. Esta inversión se realizó con fondos propios debido a que las tasas de crédito bancario ofrecidas no eran convenientes, subrayaron Laura y Miguel. “Ante el cierre de una empresa colega y proveedora de motores eléctricos con 40 años de trayectoria, decidimos invertir para continuar su legado”, fue la explicación de los entrevistados

Alianzas y tecnología internacional

Campagnoni representa y distribuye en Argentina la marca Munsters; también mantiene una alianza estratégica con la firma alemana Lubing, pionera en bebederos, paneles plásticos de refrigeración y transportadores de huevos de granja a sala de clasificación.