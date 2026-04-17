Según se indicó, durante la noche se registraron al menos tres situaciones en las que camiones que se detuvieron de manera transitoria a la vera de la ruta quedaron empantanados, sin poder retomar la marcha por sus propios medios.

Los episodios ocurrieron en distintos puntos del departamento: sobre la Ruta Nacional 131, en jurisdicción de la Comisaría de Libertador San Martín; en la Ruta Nacional 12, a la altura de General Ramírez; y en la Ruta Provincial 11, en cercanías de Las Cuevas.

Ante estas situaciones, unidades policiales que se encontraban realizando operativos en la zona acudieron rápidamente para asistir a los conductores. En cada intervención, el personal procedió a señalizar el área para garantizar la seguridad vial y organizar un tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas de remoción.

Para resolver los inconvenientes fue necesario convocar a equipos especializados, con la participación de Bomberos Voluntarios, maquinaria municipal y la colaboración de particulares, quienes trabajaron de manera conjunta para retirar los vehículos afectados.

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado que permitió normalizar la circulación en todos los casos y recomendaron a los conductores extremar las precauciones, especialmente al detenerse en banquinas que, debido a la saturación del suelo por las lluvias, pueden presentar un alto riesgo de inestabilidad.