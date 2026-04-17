Policía de Entre Ríos
Camiones quedaron empantanados por el estado de las banquinas tras las lluvias y debieron ser asistidos
Desde la Jefatura Departamental Diamante informaron que las recientes lluvias registradas en la región generaron condiciones de inestabilidad en las banquinas de distintas rutas, lo que derivó en inconvenientes para conductores de transporte de carga.
Según se indicó, durante la noche se registraron al menos tres situaciones en las que camiones que se detuvieron de manera transitoria a la vera de la ruta quedaron empantanados, sin poder retomar la marcha por sus propios medios.
Los episodios ocurrieron en distintos puntos del departamento: sobre la Ruta Nacional 131, en jurisdicción de la Comisaría de Libertador San Martín; en la Ruta Nacional 12, a la altura de General Ramírez; y en la Ruta Provincial 11, en cercanías de Las Cuevas.
Ante estas situaciones, unidades policiales que se encontraban realizando operativos en la zona acudieron rápidamente para asistir a los conductores. En cada intervención, el personal procedió a señalizar el área para garantizar la seguridad vial y organizar un tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas de remoción.
Para resolver los inconvenientes fue necesario convocar a equipos especializados, con la participación de Bomberos Voluntarios, maquinaria municipal y la colaboración de particulares, quienes trabajaron de manera conjunta para retirar los vehículos afectados.
Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado que permitió normalizar la circulación en todos los casos y recomendaron a los conductores extremar las precauciones, especialmente al detenerse en banquinas que, debido a la saturación del suelo por las lluvias, pueden presentar un alto riesgo de inestabilidad.