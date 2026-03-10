De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer colisionaron dos camiones que circulaban en el mismo sentido, desde Victoria hacia Rosario. Los vehículos involucrados fueron un camión marca Ford, modelo Cargo 1722, y un camión marca Mercedes Benz, ambos conducidos por hombres mayores de edad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión Mercedes Benz fue trasladado al hospital de la ciudad de Granadero Baigorria para su atención médica, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar del hecho trabajó personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y peritos de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Victoria, quienes realizaron las tareas de relevamiento correspondientes.

Las actuaciones se desarrollaron con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, mientras se avanzaba en las diligencias para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.