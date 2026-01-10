Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó a Paralelo 32 que, en la tarde de ayer viernes 9 de enero, personal policial de las comisarías Costa Grande y Las Cuevas intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 55 de la Ruta Provincial 11.

El siniestro se registró luego de las 18:30 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando un operativo de control en el corredor vial y fueron alertados sobre el vuelco de un camión marca Volvo con acoplado. Al llegar al lugar, constataron que el vehículo pesado se hallaba volcado sobre la calzada, bloqueando totalmente el tránsito, con la carga de granos de maíz esparcida sobre la ruta.

De acuerdo a lo informado, el camión circulaba en sentido Sur–Norte y era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Diamante, quien afortunadamente no sufrió lesiones. Según los primeros indicios, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que derivó en el vuelco.

Ante la situación, personal policial junto a la Dirección General de Seguridad Vial procedieron a señalizar el sector y mantener interrumpida la circulación para garantizar la seguridad de los conductores. Las tareas de remoción del vehículo y limpieza de la calzada estuvieron a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local.

Finalizadas las labores, el tránsito fue habilitado nuevamente, normalizándose la circulación en la zona. Las autoridades continúan trabajando en la determinación precisa de las causas que originaron el accidente.