Un camión Scania con acoplado, que transportaba placas de melamina, volcó durante la madrugada de este lunes en la rotonda ubicada en la intersección de las rutas provinciales 11 y 26, en el departamento Victoria.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00, cuando personal de la Comisaría Suburbios fue alertado sobre el vuelco y se dirigió hasta el lugar.

La carga se desplazó al tomar la rotonda

De acuerdo con lo manifestado por el conductor a los efectivos, el camión circulaba desde Gualeguay con destino a Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba.

Al momento de tomar la rotonda para incorporarse a la Ruta Provincial 26, la carga se habría desplazado, provocando que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcando.

El transporte quedó en el sector de la rotonda, con la carga de placas de melamina involucrada en el siniestro.

El conductor resultó ileso

A pesar del vuelco, el conductor no sufrió lesiones. Personal de emergencias médicas se hizo presente en el lugar y realizó la correspondiente evaluación.

La intervención policial permitió asistir al conductor y establecer las primeras circunstancias del hecho, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.