Camión cargado con melamina volcó en una rotonda de Victoria
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes en el cruce de las rutas provinciales 11 y 26. El conductor viajaba desde Gualeguay hacia Villa del Rosario y resultó ileso.
Un camión Scania con acoplado, que transportaba placas de melamina, volcó durante la madrugada de este lunes en la rotonda ubicada en la intersección de las rutas provinciales 11 y 26, en el departamento Victoria.
El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00, cuando personal de la Comisaría Suburbios fue alertado sobre el vuelco y se dirigió hasta el lugar.
La carga se desplazó al tomar la rotonda
De acuerdo con lo manifestado por el conductor a los efectivos, el camión circulaba desde Gualeguay con destino a Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba.
Al momento de tomar la rotonda para incorporarse a la Ruta Provincial 26, la carga se habría desplazado, provocando que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcando.
El transporte quedó en el sector de la rotonda, con la carga de placas de melamina involucrada en el siniestro.
El conductor resultó ileso
A pesar del vuelco, el conductor no sufrió lesiones. Personal de emergencias médicas se hizo presente en el lugar y realizó la correspondiente evaluación.
La intervención policial permitió asistir al conductor y establecer las primeras circunstancias del hecho, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.