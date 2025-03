Victoria.- El jefe de la zonal Victoria de Vialidad Provincial, Alberto Arín, hizo un balance de lo actuado el año pasado y brindó detalles a Paralelo 32 sobre el estado actual de los caminos rurales. Faltan recursos y por eso se trabaja en gestionar viajando a la sede provincial para una mejorara de la infraestructura vial del Departamento.

Balance positivo, pero con muchas limitaciones

Arín calificó como “positivo” el trabajo realizado en 2023, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer. “Logramos ordenar un poco la zonal y hacer que la gente vuelva a confiar en Vialidad. Antes, mencionar a la repartición era casi una mala palabra, pero hoy los vecinos del campo nos están apoyando y trabajando en conjunto”, señaló.

Sin embargo, la falta de maquinaria y recursos sigue siendo un problema estructural. “Toda la flota está amortizada, salvo una máquina nueva que recibimos al inicio de la gestión. No hemos tenido más incorporaciones y estamos remendando lo que tenemos”, explicó.

Los caminos rurales y el impacto del clima

Las precipitaciones de los últimos meses han sido escasas pero intensas, lo que generó inconvenientes en algunos caminos rurales. En ese sentido, Arín destacó que el mantenimiento se mantiene dentro de los márgenes posibles, aunque algunos tramos requieren intervenciones urgentes.

“Este año queremos priorizar los caminos mejorados, sobre todo los de ripio. La Ruta 9 y el camino de Tres Esquinas están en condiciones complicadas. Nos informaron que hay más de 1.800 metros cúbicos de ripio adquiridos para esos sectores, lo que permitirá mejorar los puntos más críticos”, detalló.

En cuanto a los fondos para obras, el funcionario indicó que estuvieron dialogando con la comisión de la Sociedad Rural local, quienes lo consultaron por las previsiones de la labor, y a quienes también les aclaró que las partidas de Vialidad suelen cortarse en noviembre y recién reactivarse en marzo, lo que complica la planificación durante los meses de verano. “En diciembre, enero y febrero los días son largos y se podría trabajar más, pero sin recursos es difícil. Nos apoyamos en el ingenio para hacer rendir lo poco que tenemos”, subrayó.

Gestiones en Paraná y proyectos a futuro

El responsable de Vialidad en Victoria también explicó que ha estado realizando diversas gestiones en Paraná para conseguir recursos y avanzar en proyectos de infraestructura.

“Siempre se dice que ‘todo el mundo atiende en Buenos Aires’. Para nosotros, ‘todo el mundo atiende en Paraná’. Tenemos que ir, hacer presencia y gestionar, aunque sabemos que son procesos lentos. No siempre traemos las soluciones en el día”, comentó.

Entre los proyectos a largo plazo, mencionó la planificación de obras para 2026, como la instalación de alcantarillas sumergibles en zonas estratégicas. “No había nada sano, hemos improvisado con lo que tenemos, pero queremos dejar una solución definitiva”, afirmó.

Finalmente, Arín se refirió a la posibilidad de reubicar la sede de la zonal de Vialidad, que actualmente opera en un espacio reducido e inundable. “Estamos en tratativas con el municipio para trasladarnos al ex hogar San Martín, donde hay más de una hectárea disponible. Sin embargo, también allí debemos seguir un proceso burocrático que no facilita que los expedientes avancen con la celeridad de las necesidades, y las gestiones se dilatan. No queda otra alternativa que seguir insistiendo”, concluyó.