El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo este martes una reunión con representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) para analizar uno de los problemas que afecta de manera directa a la actividad productiva: el estado de los caminos rurales.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y tuvo como eje la búsqueda de alternativas para mejorar el mantenimiento y la transitabilidad de la red vial rural.

Participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; y el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda.

Por las entidades rurales estuvieron el vicepresidente de CRA, José Colombatto, y el presidente de Farer, Sergio Dalcol.

El estado de los caminos, en el centro de la agenda

Luego del encuentro, Bernaudo explicó que el gobernador buscó conocer en detalle la situación de los caminos y escuchar propuestas del sector productivo.

“El gobernador quería entrar en detalle, trabajar propuestas alternativas y trabajar en conjunto”, señaló el ministro, quien también destacó el pedido de información sobre el estado de los caminos y la situación particular de cada zona.

En ese sentido, el encuentro permitió poner sobre la mesa las dificultades que atraviesan distintas áreas rurales de la provincia y analizar las herramientas disponibles para mejorar la red vial.

El debate se desarrolla además mientras avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros, una de las alternativas que se discuten para abordar el mantenimiento de los caminos rurales.

“Lo importante no es la herramienta, sino encontrar los resultados”

Bernaudo remarcó que las propuestas planteadas por las entidades rurales deben ser consideradas como una alternativa más dentro del debate.

“Lo importante no es la herramienta, sino encontrar los resultados”, sostuvo.

La definición apunta a poner el foco en la necesidad de mejorar efectivamente la transitabilidad de los caminos que utilizan productores, trabajadores y vecinos de las zonas rurales, más allá del mecanismo que finalmente se adopte.

Los productores buscan participar en las prioridades

Colombatto calificó como positiva la reunión y valoró la posibilidad de plantear directamente al gobernador las dificultades que se registran en distintos puntos de Entre Ríos.

“El gobernador entiende el problema y nosotros, como dirigentes, queremos también ayudarlo a que haya caminos”, afirmó el vicepresidente de CRA.

El dirigente señaló que existen departamentos donde Vialidad Provincial está dando respuestas, aunque también identificó sectores que requieren una atención mayor y más frecuente.

En ese marco, destacó el aporte que pueden realizar quienes recorren diariamente la red vial rural para identificar los lugares que necesitan intervenciones prioritarias.

Trabajo conjunto con Vialidad

Uno de los objetivos planteados durante el encuentro es fortalecer la coordinación entre las entidades rurales, el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Vialidad.

La intención es establecer prioridades a partir de información concreta sobre el estado de los caminos y orientar los trabajos hacia los sectores donde las dificultades tienen mayor impacto sobre la actividad productiva.