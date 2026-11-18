La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que acompañe y apruebe el proyecto de ley de biocombustibles, que ya obtuvo media sanción del Senado.

Desde la entidad consideran que la sanción definitiva de la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y ampliar las posibilidades de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas vinculadas con las cadenas agroindustriales.

CAME sostiene que los biocombustibles permiten agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y potenciar la actividad agroindustrial en las provincias. En ese sentido, destacó la articulación que puede generarse entre productores, industrias y pymes, con impacto en la inversión y el empleo.

Previsibilidad para impulsar inversiones

La entidad empresaria señaló que Argentina cuenta con un importante potencial en la producción de materias primas que pueden utilizarse como insumos para la industria de biocombustibles.

Sin embargo, consideró necesario avanzar hacia un marco normativo que establezca reglas claras y previsibilidad para aprovechar esas capacidades y promover un mayor agregado de valor en origen.

También remarcó que el desarrollo del sector puede contribuir a diversificar la matriz energética, avanzar hacia fuentes de energía más limpias y consolidar una industria nacional con capacidad de generar puestos de trabajo en distintas regiones del país.

Oportunidades para las pymes agroindustriales

Para CAME, el fortalecimiento de esta actividad permitiría a las pequeñas y medianas empresas ampliar mercados, incorporar tecnología y mejorar su competitividad, además de consolidar los entramados productivos locales.

La organización valoró el diálogo y los consensos alcanzados entre los distintos actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales para avanzar en una nueva legislación.

Finalmente, sostuvo que la aprobación del proyecto significaría una apuesta por la producción, la inversión y el empleo, con posibilidades de fortalecer a las pymes y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.