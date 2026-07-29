La circulación vehicular en distintos sectores de Crespo tendrá modificaciones a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 45/2026, mediante la cual el Concejo Deliberante aprobó el cambio de sentido de circulación en tres calles de la ciudad.

Según informó la Municipalidad, la medida responde a criterios de seguridad vial y ordenamiento del tránsito, luego de estudios técnicos realizados por el Área de Prevención y Seguridad Urbana.

Qué calles cambian de sentido

Las modificaciones alcanzan a las siguientes arterias:

Pringles: será de mano única en sentido desde Antonio Stronatti hacia Los Reseros .

será de en sentido . Martín Fierro: tendrá circulación en un solo sentido desde avenida Ramírez hacia San Martín .

tendrá circulación en un solo sentido . Susana Kemerer de Regner: pasará a funcionar como bulevar, en el tramo comprendido entre Malvinas Argentinas e Italia.

Cómo será el estacionamiento

La ordenanza también establece que el estacionamiento de vehículos deberá realizarse únicamente sobre el lado derecho, de acuerdo con el sentido de circulación de cada calle.

Desde el municipio indicaron que la nueva disposición busca ordenar la movilidad urbana y brindar mayor previsibilidad tanto para conductores como para peatones.

Los motivos de la modificación

De acuerdo con la fundamentación del proyecto, la decisión se tomó a partir de estudios elaborados por el Área de Prevención y Seguridad Urbana.

El análisis concluyó que, en algunos casos, las calles presentan un ancho reducido que dificulta la circulación en doble sentido, mientras que en otros sectores la modificación responde a razones de seguridad y a la necesidad de optimizar el tránsito.

La Municipalidad solicitó a los conductores prestar atención a la nueva señalización vial y respetar los cambios de circulación para favorecer una movilidad más segura y ordenada en la ciudad.