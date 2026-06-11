Boca del Tigre- La Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 9 “Fray Mamerto Esquiú” debido a la gran demanda de tarjetas trasladó la cena y baile del próximo sábado 14 de octubre a las instalaciones del Salón Castillo Alemán de Crespo.

La amplia expectativa de ex alumnos y gente cercana a la historia de esta institución rural provocó una mayor apuesta en la organización para no dejar a nadie afuera.

El centro histórico de homenaje, reconocimientos y recorrido de la institución, además de la presencia invaluable de la Banda de la Policía de Entre Ríos y autoridades gubernamentales, educativas y civiles, se llevó a cabo en el acto protocolar de este miércoles 11 de octubre.

Venta de tarjetas

Las tarjetas para quienes se encuentren interesados se puede solicitar a los siguientes números telefónicos: 3435023576 – 3434282253 – 3435133350 -3435178220 -3434608895 – 3434159968 -3435058397 – 3436205509 o 3436205420.