Boca del Tigre- La Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 9 “Fray Mamerto Esquiú” informó que debido a la gran demanda de tarjetas, a un mes de la realización del evento, decidió trasladar la cena y baile del día 14 de octubre a las instalaciones del Salón Castillo Alemán de Crespo.

La amplia expectativa de ex alumnos y gente cercana a la historia de esta institución rural provocó una mayor apuesta en la organización para no dejar a nadie afuera. Se recuerda además que está prevista para el 4 de octubre la celebración de una misa de Acción de Gracias en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes a las 20.00.

El centro histórico de homenaje, reconocimientos y recorrido de la institución, además de la presencia invaluable de la Banda de la Policía de Entre Ríos y autoridades gubernamentales, educativas y civiles, se llevará a cabo en el acto protocolar del 11 de octubre a las 9.00.

Venta de tarjetas

Las tarjetas que se encuentran a la venta para la cena tienen un valor de $250 para mayores y $130 para menores. Llevar cubiertos completos. Luego habrá baile con la actuación de Los Nuevos Waigandt y DJ Chala.

Para adquirirlas, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 3435023576 – 3434282253 – 3435133350 -3435178220 -3434608895 – 3434159968 -3435058397 – 3436205509 o 3436205420.