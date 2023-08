Crespo- Luciana Pach es licenciada en Psicología recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Su especialidad es la Psicooncología, abordaje psicológico para las personas con enfermedad oncológica, la ayuda al paciente como a su familia. Trabaja en orgonomia, terapia integrativa mente cuerpo.

Vivió 15 años en Córdoba, donde realizó su formación, desarrolló su actividad profesional y docencia universitaria en la Facultad. Actualmente convive con su familia en Crespo, donde ejerce su profesión.

Estuvo el miércoles 19 de julio en Alta Pinta, a través del canal Esto es Flop!, el streaming que se emite por la cuenta de YouTube de Paralelo 32 cada miércoles a las 20.00. Trató diversos temas y dejó interesantes conceptos. Reproducimos algunos de ellos.

Sociedad desconectada

“Vivimos en una sociedad permanente cambiante. El contacto virtual es natural, hoy pareciera más cómodo o de menos desgaste no contactarse personalmente. Muchas veces en ese contexto terminamos formando parte de falsas redes. El punto está en que cuando yo me alejo de vos, también me alejo de mí, porque somos seres sociales”, dijo.

“El teléfono parecería que nos resuelve todo. Lo que fue ron cambiando son nuestras habilidades y recursos sociales. La pandemia tiene mucho que ver con todo esto. Hoy pareciera que nos cuesta establecer un vínculo cara a cara, porque con el teléfono es más fácil. Hay parejas que se vinculan y se desvinculan a través del celular”, ejemplificó.

“Entre las cuestiones positivas podemos encontrar la agilidad o la practicidad con la que se resuelven situaciones, aunque muchas veces nos llevan a malentendidos o malas interpretaciones, por eso es mejor generar encuentros reales y concretos para tratar temas importantes”, dijo.

“Los libros de Psicología, entonces, van quedando alejados de todo esto. Y las teorías, los escritos, son inexistentes a nivel científico. Un ejemplo es la terapia virtual en nuestro caso, que hoy es un recurso cada vez más arraigado en muchos profesionales. Hay colegas que ya no tienen consultorio, dicen que es más económico y más fácil para el paciente hacer la terapia virtual, pero la realidad es que las teorías no hablan de la virtualidad, entonces no hay certidumbres. Estamos en un proceso donde el cambio es evidente. En el caso del consultorio virtual, muchos lo eligen y plantean que funciona bien. De todas formas, considero que hay que analizar cada caso, ver si el paciente tiene privacidad en su casa. No todos los casos son iguales. Este es uno de los cambios más vertiginosos, la pandemia aceleró toda la digitalización. Hay teorías que quedaron obsoletas por los cambios en las tecnologías, por la virtualidad. Hoy hablando de los vínculos afectivos la virtualidad nos presenta los cuasi-encuentros, nos cambia la forma de establecer contactos” agregó.

Buscando aceptación

Luciana Pach explicó que “permanente se busca el ‘seguidor’ en las redes sociales y con ello la aceptación, lo que afecta nuestra forma de vernos, muchas veces, porque ‘a mayor popularidad mayor aceptación de mí’. Y la amistad, por ejemplo, vive de la reciprocidad, del apoyo mutuo, de la seguridad. En la virtualidad el contacto es menos profundo, nos quedamos en una superficialidad del vínculo, en muchos casos perdiendo espontaneidad. A la foto la preparo, muestro lo que quiero y guardo lo que no, casi como artistas y diseñadores, tratando de generar una falsa sensación de espontaneidad”.

“La palabra incertidumbre empezó a estar más presente a partir del nuevo escenario que nos presentó la pandemia. Los hábitos que teníamos, la forma de relacionarnos y una nueva realidad vino a modificar lo establecido en la vida de cada uno de nosotros. Y todavía no tenemos claro qué nos dejó concretamente, porque es todo muy reciente”, opinó.

Vivir para ‘hacer’

Pach mencionó que “En determinadas sociedades cómo la nuestra, en Crespo, por ejemplo, queda la sensación de que el ocio en negativo. Hay sociedades donde parece que socialmente lo que hay que hacer es ‘vivir ocupado’. Cada vez hacemos más cosas a la vez para ganar tiempo, pero ese tiempo que ganamos lo ocupamos para hacer más cosas, no para disfrutarlo. Sumamos tareas, actividades, todo el tiempo. Está muy relacionado con nuestra forma de vernos. Esto de no permitirnos relajarnos, descansar y conectar con el placer. Somos muy exigentes y me incluyo en esto, juzgándonos. Nuestra mentalidad y forma de ser nos lleva a veces a ser muy duros con nosotros mismos. Lo mejor sería ir encontrando un equilibrio de tensión o carga y relajación, para ser más armónicos física y emocionalmente”.

Entender el movimiento

La profesional resaltó que “permitirnos ser más flexibles también nos ayudaría a vivir mejor, no podemos estar en el mismo lugar toda la vida. Hay movimientos que se dan naturalmente, por la vida misma. Podemos cambiar de trabajo y de planes. Podemos cambiar nuestra manera de vernos o de ver el mundo generando otra percepción. Es mejor aceptar los cambios de los otros y nuestros propios cambios, sin juzgarnos tan fuertemente, creo que eso es clave. Para cada uno de nosotros la realidad es diferente. Aceptar está idea nos ayudaría a vivir con menos “ruido” o exigencias de cómo deberían ser las cosas o las demás personas”.

“Es importante recordar que todo empieza y termina por y en uno mismo. Generar el mejor contacto con el interior, reconocer quién soy, saber de mis fortalezas y cuidarme serían buenas claves para empezar. El trabajo terapéutico consiste en acompañar esos cambios, hoy presencial o virtualmente, y con la riqueza interdisciplinaria se mejora ampliamente el estado del paciente que busca ayuda para mejorar su mundo interno, sanar sus relaciones consigo mismo y con el contexto al que pertenece. Sabemos que se han atravesado grandes luchas y tabúes para que la psicología y los espacios de terapia sean reconocidos como agentes transformadores en la salud mental de las personas o grupos”, agregó.