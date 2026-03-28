Crespo.- El martes 17 de marzo, la comisión directiva de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) realizó su primera reunión anual presencial en el salón de actos del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo. Liderados por Juan Acedo, estuvieron los directivos del sector turístico analizando el cierre de la temporada veraniega 2025/26 y los ejes de trabajo y planificación para el resto del año.

Del encuentro participó invitado el intendente Marcelo Cerutti, quien se refirió al desarrollo turístico potencial de nuestra ciudad y zona. También hubo una explicación sobre líneas crediticias de un representante de Banco Macro, la empresa Interjet con la presentación de una plataforma de ventas, y el Instituto Becario Provincial con su programa Puente al Trabajo para el sector turístico. El mediodía hubo un almuerzo en la Sociedad Italiana para los visitantes.

“Hace bastante tiempo que estábamos insistiendo para que una reunión de la Cámara se haga en Crespo, porque somos asociados a la Cámara; ahora se decidió y está bueno que inicien el año de trabajo desde nuestra ciudad, y nos permite presentar qué se está haciendo en materia turística en Crespo y lo que puede llegar a hacerse en el futuro”, comentó a Paralelo32 el presidente del Centro Comercial, Leonardo Diez.

Temporada atípica

Durante una entrevista con nuestro medio, Juan Acedo, presidente de CET y empresario hotelero de Santa Elena, explicó cómo terminó la temporada veraniega 25/26. “Fue una temporada atípica porque hubo muchos cambios de parte de los turistas y de los prestadores de servicios. El turista que está llegando hace dos años a Entre Ríos, y a la mayoría de los destinos del país, busca precios a la medida de sus posibilidades económicas; y nosotros hemos tenido que adaptarnos a esa nueva forma de hacer turismo”.

– Es el ‘turismo gasolero’. Las inversiones, hace unos años, se preparaban para algo más ambicioso.

-- Hubo un quiebre. Se esperaba llegar con cierta velocidad, invertir y recuperar las inversiones. En dos años hubo una desaceleración, debimos aplicar el freno pero manteniendo la calidad de servicios. Los complejos termales, las playas, los eventos populares que debieron renovarse. Otras inversiones debieron cancelarse en este nuevo contexto. Desde CET, perseguimos no perder calidad de servicios para poder mantenernos.

– En su rubro hotelero, qué ajustes hubo.

-- De nosotros depende mucho que le vaya bien también al gastronómico y a otros prestadores. Debimos hacer un gran esfuerzo en mantener las tarifas lo más ‘planchadas’ posible, lo más quietas. Eso hizo que el margen de ganancias sea menor, pero es parte del juego, para hacer que el público se quede y vuelva. En el rubro gastronómico también debieron mantener al turista tentándolo con promociones y mejoras en el servicio. Ese cúmulo de acciones permitió un número interesante de ocupaciones en la temporada que acaba de terminar.

– ¿Hubo caída de puestos de trabajo y de empresas?

-- Hemos notado una caída en la rentabilidad, que en algunos casos se pudo transformar en caída de empleo. Tengamos en cuenta que gran parte del sector turístico de Entre Ríos está manejado por pymes familiares. Eso no genera empleo, pero da trabajo a la familia y genera ingresos y movimiento económico que es tan importante como tener empleados en relación de dependencia. En ese sentido, hubo alguna caída, sobre todo, medida en rentabilidad.

– Usted vive y trabaja en Santa Elena. ¿Su ciudad superó la caída del frigorífico en los años noventa?

-- La gente se supo reinventar, por ejemplo, al abocarse al turismo en muchos casos. Eso no va a paliar la necesidad de trabajo de tantas personas que en su momento dependían de la planta fabril. Pero, reinventándose, muchos han encontrado en el turismo una nueva actividad para mantenerse y mantener en pie el pueblo. Así como Santa Elena, varios pueblos apostaron al turismo para potenciar su actividad económica.