El pasado 17 de marzo, en una ceremonia realizada en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa avícola CALISA – Grupo Motta fue distinguida en la edición 2025 del Premio Exportar, al recibir el galardón en la categoría “Embajador Exportador de la Región Centro”.

La distinción fue otorgada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (PromArgentina), organismo dependiente de la Secretaría de Presidencia de la Nación, en reconocimiento al desempeño exportador de la compañía durante el último año.

Un modelo consolidado con proyección global

Con base en General Racedo, provincia de Entre Ríos, CALISA ha logrado posicionarse como uno de los principales actores de la avicultura argentina, apoyada en un modelo de negocios que combina innovación, inversión sostenida y una fuerte integración con los mercados internacionales.

La empresa mantiene presencia en múltiples destinos y ha desarrollado una estrategia orientada a cumplir con estándares internacionales cada vez más exigentes en materia de calidad, sanidad, trazabilidad y eficiencia productiva.

Desde la compañía destacan que exportar no implica únicamente comercializar productos en el exterior, sino también representar el valor agregado del sistema agroindustrial argentino, proyectando conocimiento, tecnología y capacidad productiva hacia distintos mercados del mundo.

Una cadena productiva integrada

Cada operación de exportación, señalaron, refleja el trabajo articulado de toda la cadena: desde los productores hasta los equipos técnicos, operarios, áreas de logística y comercio exterior, en un esquema basado en la mejora continua y la profesionalización.

En ese sentido, el jurado del Premio Exportar valoró especialmente la capacidad de CALISA para adaptarse a contextos complejos, como los desafíos sanitarios derivados de la influenza aviar, así como su impulso al desarrollo de productos innovadores y nuevas propuestas de valor.

Reconocimiento y mirada a futuro

El galardón funciona como un reconocimiento al camino recorrido por la empresa en materia de internacionalización y competitividad. Sin embargo, desde CALISA subrayan que el principal objetivo está puesto en el largo plazo.

La compañía trabaja en la consolidación de un complejo alimentario con proyección global, enfocado en sostener su crecimiento y relevancia en los próximos años dentro de un escenario internacional cada vez más competitivo.

“El desafío no es solo exportar hoy, sino seguir siendo relevantes mañana”, destacan como uno de los ejes que guía su estrategia.

Con este reconocimiento, CALISA reafirma su posicionamiento como embajador de la producción argentina en el mundo y como uno de los exponentes del potencial exportador de la Región Centro.