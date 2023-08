El intendente de Crespo, arquitecto Darío Schneider es precandidato a diputado provincial en primer término en la boleta de Entre Ríos Cambia, que lleva al diputado nacional Pedro Galimberti como precandidato a gobernador, en la interna de Juntos por Entre Ríos, compitiendo con el diputado nacional Rogelio Frigerio. La lista de Galimberti y Schneider compite en inferioridad de condiciones desde que no se le permitió el pegado con las precandidaturas nacionales de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, competidores por la presidencia dentro de Juntos por el Cambio.

Al responder sobre esta situación negativa para su sector, en diálogo con Paralelo 32, Schneider dijo que “es un desafío, esto no es la primera vez, también en 2021 fue cuesta arriba para nosotros, cuando Pedro iba de candidato a diputado nacional y yo acompañaba en la lista, pero logramos la minoría para que el integre la lista de las generales”.

Como lo hace habitualmente, Schneider volvió a rescatar que Entre Ríos Cambia “es una construcción colectiva que viene de abajo hacia arriba” y “somos dirigentes emergentes de la política entrerriana”, para muchos “la primera vez compitiendo por cargos provinciales y eso tiene sus dificultades”. Pero “nos entusiasma el acompañamiento que uno encuentra, el reconocimiento a nuestra forma de trabajar y hacer política de cara a la gente”. Subrayó que Galimberti no se lo verá “en las cadenas nacionales de televisión, sino visitando los municipios y las localidades”.

Mirada entrerriana

Subrayó que están recorriendo cada paraje y cada localidad de la provincia. “Cuando Pedro hace un contacto personal, es muy bien recibido y tiene muy buenas respuestas”, agregó. Entre Rios Cambia confluye con el peronismo en ‘pegarle’ a Frigerio porque ‘no es entrerriano, es porteño’. Sobre esa estrategia, las PASO determinarán si sirve o no sirve y Schneider aclaró: “Vamos con una mirada bien entrerriana, y no todos los candidatos pueden decir lo mismo; obviamente esto está en manos de la gente a la hora de votar, vamos a respetar lo que decidan los entrerrianos”. Y agregó que “para resolver los problemas que tenemos, hay que conocerlos, hay que estar y haber nacido acá”. Subrayó que “quien cae como paracaidista para resolver los problemas, no es la mejor manera de solucionarlos”

La traba

Schneider destacó que la provincia “está en plena producción”, pero “tenemos una traba que es el gobierno provincial” que “no tiene un proyecto concreto de desarrollo para las potencialidades que tenemos como provincia”. Por eso “estamos perdiendo oportunidades todo el tiempo”, subrayó. Sobre el peronismo dijo que “la manera que han venido trabajando les ha servido para ganar elecciones, pero no le sirve a la provincia ni a los entrerrianos, que cada vez estamos peor”.

Agregó que “hoy el gobierno provincial no llega ni a los sectores rurales ni a los urbanos”. Señaló que donde Entre Ríos Cambia tiene candidatos “nos está yendo muy bien”, pero “el gobierno provincial no llega a entusiasmar en ningún sector”. Por gobernar hace 20 años, el justicialismo “tiene una estructura importante que hace valer, sobre todo cuando llega una elección general”.

“Nosotros creemos que la idea del cambio para la provincia, más allá de quién gane nuestra interna, se va a dar para diciembre”, sostuvo el intendente crespense.

Después de las PASO

– Si ganan la interna, todo bien, Frigerio debe venir al pie de Entre Ríos Cambia. Si pierden y Ud. integra la lista final, ¿cómo hace campaña por ‘el porteño’ y ‘con el porteño’?

-- Estas cuestiones uno las tiene que plantear, es lo que uno piensa. Yo no puedo guardarme eso. En todo caso, vamos a respetar lo que los entrerrianos decidan. Ya en 2021 tuvimos esta instancia de debate, luego acompañamos en las generales y tuvimos un gran resultado. Uno espera magnificar esos resultados. Pero también lo nuestro es dar el debate para que los entrerrianos elijan. Después, hay que respetar lo que los entrerrianos elijan.

– ¿Qué hará como diputado provincial, si logra una banca en la Legislatura?

-- En primer lugar, acompañar las gestiones de todos los entrerrianos. Sobre todo, los municipios que necesiten que desde Diputados se pueda gestionar algo. Acercar a un intendente con un ministro o funcionario que sea. También trabajar sobre temas que este gobierno provincial nunca ha querido trabajar. El mayor reclamo que recibimos en las recorridas, sobre todo en el sector productivo, es el estado de los caminos. Es un tema recurrente en los lugares donde uno vaya. Me parece que el problema de Vialidad hay que abordarlo, sabiendo que esto no se resuelve solo con un proyecto de ley. No necesitamos más leyes que las que tenemos, hay que cumplir con lo que está y, en todo caso, cambiar de perspectivas. Hay que cambiar eso, porque somos una provincia con el 80% de sus ingresos en la producción primaria. Uno espera que en el futuro se pueda ir a la agroindustria. En ese esquema de producción primaria no podemos tener los caminos que tenemos, como si fuese la Edad Media. Esto se podría resolver mucho con una sola política, la descentralización. Empezar a trabajar más directamente con los municipios, las comunas y los productores. No ser mezquinos en eso.