El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, volvió a pronunciarse sobre el hallazgo de presuntos dispositivos de espionaje en despachos oficiales de la Casa Gris y calificó el hecho como una “fallida denuncia” por parte del Gobierno provincial.

La causa se originó tras la denuncia realizada por la gestión provincial luego de encontrar elementos que habrían sido utilizados para tareas de espionaje en oficinas de funcionarios de primera línea, entre ellos el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

En un primer momento, y en sintonía con gran parte del arco político, Cáceres había expresado su “más enérgico repudio al espionaje contra las autoridades democráticas de nuestra provincia” y consideró “inadmisible que la vida pública sea atravesada por hechos como los denunciados”.

Sin embargo, a menos de 24 horas de que el caso tomara estado público, el titular del PJ entrerriano volvió a manifestarse a través de su cuenta en la red social X, a partir de informaciones periodísticas que indicarían que los elementos hallados no estarían en condiciones de cumplir funciones de grabación o espionaje.

En ese marco, Cáceres sostuvo que “ante los hechos de público conocimiento sobre la fallida denuncia de espionaje que realizó el gobernador Frigerio y Mauricio Colello, es imprescindible una comunicación desde el Gobierno, tal como se hizo con la denuncia, que aclare la situación y lleve tranquilidad a la población”.

El dirigente peronista también ironizó sobre los controles anunciados al inicio de la actual gestión provincial. “Sobre todo si tenemos en cuenta que al inicio de la gestión anunciaron que estaban revisando las oficinas con perros entrenados, detectores de metal, registrando paredes, alfombras, etc., y luego aparecieron con la denuncia orientando las declaraciones hacia la gestión del peronismo”, señaló.

Finalmente, Cáceres cuestionó la amplia difusión que tuvo el caso tanto a nivel provincial como nacional y afirmó que el Gobierno debería ofrecer disculpas. “Principalmente, el Gobierno debe pedirle disculpas a los entrerrianos. Todos tomamos con la seriedad que merece una denuncia de tal gravedad. Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial; de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones”, concluyó.