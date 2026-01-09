En su mensaje, Motta destacó que el cierre de cada año es una oportunidad para evaluar el camino recorrido y renovar los compromisos asumidos. “Cada cierre de año nos invita a reflexionar sobre lo que somos capaces de construir cuando el trabajo, la visión y el compromiso se alinean”, expresó, al tiempo que subrayó que en 2025 Feller profundizó un enfoque integral basado en generar empleo, impulsar la formación continua y fortalecer el desarrollo local como pilares de una mirada estratégica de largo plazo.

Inversión productiva y desarrollo regional

Uno de los hitos del año fue la inversión en el Complejo Cobise 2, que no solo elevó los estándares sanitarios y productivos, sino que también tuvo un fuerte impacto en la economía regional, especialmente en la localidad de Conscripto Bernardi, mediante la creación de empleo directo e indirecto.

A esto se sumó la puesta en marcha del Parque Solar dentro del complejo, una iniciativa que marcó un punto de inflexión en el modelo productivo de la empresa. “Incorporar energías renovables es apostar por un modelo que cuida el ambiente y genera beneficios concretos, tanto económicos como sociales”, afirmó Motta.

Formación, conocimiento y apertura educativa

El 2025 también estuvo atravesado por un proceso de fuerte profesionalización. Capacitaciones en bioseguridad, charlas especializadas y espacios de actualización para el personal de granja, administración, reproductoras e incubación consolidaron una cultura organizacional basada en el conocimiento. “Cada colaborador es esencial para mejorar procesos y sostener el estándar que distingue a Feller”, remarcó.

En esa misma línea, la empresa fortaleció su vínculo con universidades y escuelas locales, acercando a los estudiantes al corazón del ciclo productivo avícola. Para Motta, esta apertura educativa refleja un compromiso con el desarrollo inclusivo: compartir conocimiento es multiplicar valor para toda la cadena y formar a los futuros profesionales.

Compromiso social y comunitario

La presidenta de Feller también puso en valor las acciones solidarias realizadas durante la Semana Mundial del Huevo, en sintonía con la campaña de CAPIA, mediante donaciones a organizaciones sociales locales. Asimismo, destacó la promoción de la Maratón de la Avicultura en Crespo, un evento que conjuga deporte, salud y encuentro comunitario.

“El bienestar también se construye fuera de los establecimientos productivos, en cada acción que fortalece el tejido social”, señaló.

La confianza como eje de la relación con los clientes

Otro de los momentos centrales del año fue el Encuentro N° 78 con Clientes, que reafirmó un valor identitario de la empresa: la avicultura se construye sobre vínculos. “Escuchar, dialogar y proyectar soluciones conjuntas fortalecen la confianza que nos une a cada cliente”, sostuvo Motta, destacando que los clientes son aliados estratégicos en la misión de promover una avicultura de calidad.

El valor de los equipos

En su balance, Helen Motta dedicó un reconocimiento especial a los equipos de trabajo: desde quienes se desempeñan en las granjas, hasta los sectores técnicos, sanitarios, administrativos, comerciales y logísticos. “Todos sostienen con compromiso y responsabilidad el funcionamiento diario”, expresó.

La dirigente remarcó que el diferencial de Feller está en su manera de hacer, basada en la sostenibilidad en cada comunidad donde se radican sus plantas productivas, sintetizada en la frase que suele repetir Héctor Motta: “res, no verba” —hechos, no palabras—.

Mirada hacia 2026

De cara al nuevo año, Motta proyectó un camino claro: seguir generando oportunidades y contribuyendo a una avicultura argentina más fuerte. “Nuestro compromiso es honrar a nuestros clientes, proveedores y comunidades, con un trabajo serio y la convicción de que contamos con equipos para lograrlo”, afirmó.

El mensaje cerró con una invitación a seguir construyendo en conjunto, con respeto, compromiso y arraigo local. “Creemos en el valor de las personas, en el trabajo bien hecho y en la fuerza de los vínculos que se construyen con confianza”, concluyó.