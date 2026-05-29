La presentación forma parte de la estrategia de expansión que la compañía desarrolla en el país dentro del segmento de movilidad de nuevas energías, un mercado que viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.

Según informó la empresa, los interesados podrán reservar unidades mediante un anticipo de 500 dólares o su equivalente en pesos. El modelo se suma a la gama de vehículos electrificados que BYD comercializa en el mercado argentino.

Más de 1.100 kilómetros de autonomía combinada

El SEAL U DM-i incorpora la tecnología híbrida enchufable Super Hybrid DM-i, desarrollada por la marca para combinar propulsión eléctrica y motor de combustión.

De acuerdo con las especificaciones difundidas por BYD, el vehículo puede recorrer más de 105 kilómetros en modo completamente eléctrico y alcanzar una autonomía total combinada de hasta 1.105 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC.

La propuesta apunta tanto a usuarios urbanos como a quienes realizan viajes de larga distancia, buscando reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia energética.

Diseño, espacio interior y equipamiento tecnológico

El nuevo SUV presenta una longitud de 4,77 metros y una distancia entre ejes de 2,76 metros, dimensiones que permiten ofrecer espacio para cinco ocupantes.

En cuanto a la capacidad de carga, dispone de un baúl de 552 litros que puede ampliarse hasta los 1.440 litros con los asientos traseros rebatidos.

Entre los principales elementos de equipamiento se destacan una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, tablero digital de 12,3 pulgadas, sistema de visualización frontal (HUD), cargador inalámbrico doble para teléfonos celulares y un sistema de audio desarrollado por Infinity.

Además, incorpora comandos por voz mediante el asistente inteligente de la marca y compatibilidad con servicios de asistencia digital integrados.

Otra de las funciones disponibles es la tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Sistemas de seguridad y asistencia a la conducción

El SEAL U DM-i cuenta con seis airbags y un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que reúne más de 20 funciones destinadas a mejorar la seguridad durante la marcha.

Entre ellas se incluyen cámaras panorámicas de 360 grados y distintos sistemas de asistencia orientados a la prevención de riesgos y al apoyo del conductor en diferentes situaciones de manejo.

La automotriz destacó además que el modelo obtuvo la calificación máxima de cinco estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por Euro NCAP, uno de los organismos de evaluación de seguridad vehicular más reconocidos a nivel internacional.

Crecimiento de la oferta electrificada

Con la incorporación del SEAL U DM-i, BYD continúa ampliando su presencia en el mercado argentino de vehículos electrificados, un segmento que reúne propuestas híbridas, híbridas enchufables y totalmente eléctricas.

La compañía sostiene que el objetivo es acercar nuevas alternativas de movilidad sustentable a los usuarios locales, en un contexto donde la incorporación de tecnologías vinculadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones adquiere cada vez mayor relevancia en la industria automotriz.