El anuncio fue realizado durante el Evento de Lanzamiento de Estrategia de Inteligencia de la compañía, donde además se presentó el XUANJI A3, un nuevo chip para conducción desarrollado por BYD con tecnología de 4 nanómetros, considerado por la empresa como el primero de estas características diseñado íntegramente en China para aplicaciones automotrices.

La nueva cobertura alcanza tanto a compradores de vehículos nuevos como a propietarios que actualicen sus unidades al sistema de asistencia a la conducción Tianshen-BYD 5.0. Según informó la compañía, en caso de producirse un siniestro con responsabilidad legal mientras se utiliza la función Urban NOA de acuerdo con las condiciones establecidas, BYD asumirá las pérdidas económicas derivadas del accidente.

Con esta iniciativa, la empresa suma una nueva garantía vinculada a sus sistemas de conducción inteligente, luego de haber implementado anteriormente una cobertura para funciones de estacionamiento automatizado.

Inversión y desarrollo tecnológico

Durante la presentación, BYD ratificó su apuesta por el desarrollo de tecnologías de asistencia a la conducción y aseguró que continuará destinando más de 100.000 millones de yuanes a investigación y desarrollo en este campo.

La compañía sostuvo que actualmente cuenta con más de 3,15 millones de vehículos equipados con sistemas de asistencia inteligente circulando en China, lo que le permite recopilar datos para mejorar el desempeño de sus algoritmos. Según datos difundidos por la firma, estos vehículos generan más de 200 millones de kilómetros de información diaria utilizada para el entrenamiento de sus sistemas.

Además, la empresa señaló que dispone de un equipo de aproximadamente 5.000 ingenieros dedicados exclusivamente al desarrollo de tecnologías vinculadas a la conducción inteligente.

Mejoras en el sistema Tianshen-BYD

BYD informó que su plataforma de asistencia a la conducción incorpora una nueva versión de la arquitectura XUANJI, denominada 2.0, junto con mejoras en sensores, procesamiento de datos y modelos de inteligencia artificial.

En paralelo, presentó una nueva generación de su cabina inteligente DiLink AI, que incorpora un asistente virtual capaz de interactuar con los ocupantes y ejecutar tareas de manera más autónoma.

El nuevo chip XUANJI A3

Uno de los principales anuncios fue la presentación del XUANJI A3, un sistema en chip (SoC) desarrollado por la propia compañía. De acuerdo con BYD, el componente está preparado para aplicaciones de conducción autónoma de niveles 3 y 4 y permite una elevada capacidad de procesamiento con menor consumo energético.

La empresa indicó que el chip ya se encuentra en producción y que, combinado con sus algoritmos de desarrollo propio, busca mejorar tanto la seguridad como el rendimiento de los sistemas de asistencia a la conducción.

Seguridad como eje central

Desde BYD señalaron que la estrategia aplicada en el desarrollo de la batería Blade, enfocada en la seguridad de los vehículos eléctricos, se traslada ahora al ámbito de la conducción inteligente.

Con la ampliación de las garantías para los usuarios, la incorporación de nuevas tecnologías de asistencia y el desarrollo de componentes propios como el XUANJI A3, la compañía busca consolidar su posición en un mercado donde la automatización y la inteligencia artificial ganan cada vez más protagonismo.