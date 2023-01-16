“Durante esos dos años viviendo ahí (Venezuela), nunca pensé que la persona con la que iba a conectar de una forma única, seria venezolano y que más adelante me casaría. Ahora poder contar un poquito de nuestra historia de amor de la mano de un artista, también venezolano, es algo espectacular” cuenta Es Mechi sobre la historia de Butterfly y agrega: “disfruté muchísimo escribiendo la canción y también grabándola. Sentía que estaba volviendo a conectar de alguna u otra manera con ese país y la gente venezolana”.

«Interpretar Butterfly con Mechi fue una experiencia brutal, es una de las artistas internacionales que se interesó en mi trabajo y eso lo valoro mucho, cuando ella me habló de su interés de lanzar una canción conmigo y me habló de lo que quería yo inmediatamente pensé ella es la persona indicada para hacer un dueto, así que me encantó, en par de semanas grabamos las voces y salió un excelente resultado de la mano de XONI uno de los productores con quien mas he disfrutado trabajar» comenta el artista venezolano Nervin.

“Fue una experiencia única, estar ahí en primera línea, ver personas irse de alta a reencontrarse con sus familias. También ver personas morir, estar en una situación de emergencia donde éramos cinco profesionales o más dándolo todo para salvar vidas” comenta sobre su experiencia la artista y agrega que: “al ver a tantos pacientes internados que no podían hablar y expresar lo que querían, me hacía pensar en que sería de mi sin mi voz para poder expresarme a través de mi música” sostiene Es Mechi que luego que terminó la emergencia sanitaria volvió a hacer música.

Para finales de 2020 graba “Decirte” la canción, que cuenta una historia de duelo y superación de la artista. Luego llegan “Dónde está” y “Hoy es hoy” dos singles en las que continúa expresando a través de metáforas, de manera directa y profunda sus emociones.

Luego de esos tres grandes y significativos singles Es Mechi decide dar un salto grande a nivel de producción musical. Comienza a trabajar mano a mano con Tavo de “Tavo Producciones” sumándole nuevos matices y más frescura a una letra que se suma a la lucha contra la violencia a la mujer, la violencia de género: “Sola en la sociedad” muestra una lírica de protesta contra la injusticia que representa la violencia en nuestra sociedad.