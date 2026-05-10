Nogoyá.– El Concejo Deliberante local analiza por estas horas un proyecto de ordenanza que propone establecer una "Zona Comercial" en un sector estratégico de la ciudad. La iniciativa surge como una herramienta urbanística y económica diseñada para ordenar el crecimiento urbano y satisfacer la demanda de bienes y servicios de manera eficiente. El objetivo central, según contaron los concejales Ezequiel Schönhals, Ayelén Correa y Leonardo Díaz; es brindar un apoyo directo desde el Estado municipal a los emprendimientos comerciales, considerados los principales generadores de economía y trabajo en la localidad, mediante un paquete de incentivos que incluye más de treinta exenciones tributarias.

La zona delimitada para este programa comprende el área interior de las calles 9 de Julio (entre Quiroga y Taboada y Bv. España), Quiroga y Taboada (entre 25 de Mayo y 9 de Julio), 25 de Mayo (entre Bv. España y Quiroga y Taboada), Bv. España en ambas manos (entre Belgrano y Sarmiento/H. Irigoyen) e Hipólito Irigoyen (entre Bv. España y Bv. Sarmiento), abarcando ambas aceras. Actualmente, este sector ya cuenta con más de 180 comercios, de los cuales 64 están bajo el régimen simplificado y 116 bajo el régimen general. El proyecto no solo busca colaborar con los locales ya instalados, sino también promover el establecimiento de nuevos negocios a través de una concentración estratégica que revalorice el entorno urbano.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es el beneficio impositivo. Los comercios establecidos o que se instalen en dicha zona y se encuentren bajo el régimen simplificado gozarán de una exención del 100% en la Tasa por habilitación y en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad. Además, previa autorización del Ejecutivo, se prevén exenciones en tributos por ocupación de la vía pública como toldos, marquesinas, mesas de bares y puestos de ventas, publicidad y propaganda, derechos por espectáculos públicos, e incluso en los derechos de edificación y aprobación de planos cuando las obras tengan fines comerciales.

La ordenanza define como "comercio" a las actividades de intercambio y venta directa al público, incluyendo casas de comidas, heladerías, bares, panaderías y fábricas de pastas frescas. Más allá de lo impositivo, la normativa pretende que, a futuro, la delimitación facilite la logística y el transporte en la zona. Para ello, el Ejecutivo Municipal quedaría facultado para establecer horarios diferenciados para la carga y descarga de mercaderías, así como para la recolección de residuos, con el fin de maximizar la comodidad del consumidor y la competitividad del comercio minorista frente a las grandes superficies.