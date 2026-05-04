Victoria.- Según las últimas encuestas, el ex senador y actual presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, cosechó índices muy altos que lo posicionan como el mejor candidato a intendente del oficialismo. Ante una consulta de Paralelo32 –y a quien lo quiera escuchar- el dirigente no tiene intenciones de postularse. Considera que fue una etapa pasada de su vida política. Si bien el dirigente ha planteado en forma explícita su postura, en política siempre hay retornos y el devenir de los tiempos dirá si esta decisión es definitiva.

Un dato que no podemos soslayar es el posible adelantamiento de las elecciones, que tendrían lugar en mayo las PASO y el junio las generales, en consecuencia, pasado el Mundial de Fútbol, se lanza la campaña partiendo de la base que en verano es muy difícil hacer política. Los aprestos de todas las fuerzas seguramente comenzarán en agosto.

Ante esta situación, “Frigerio confió en Paula Vicari, quien será oficialmente la coordinadora en Victoria para encontrar un candidato o una candidata para las elecciones de 2027”, según publicó Letra P, una web que bucea permanentemente desentrañando realidades políticas de las provincias. Nuestro medio consultó a la funcionaria, quien confirmó esta decisión.

Además de mantener la gobernación, Rogelio Frigerio se propone ganar en 2027 en las ciudades de Entre Ríos donde aún gobierna el PJ. Uno de esos casos es Victoria, donde Isa Castagnino tiene la posibilidad de ser reelecta. Con el victoriense Gastón Bagnat fuera de carrera, la Casa Gris ensaya nombres y le encomendó a Paula Vicari la tarea de construir.

La funcionaria es coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico. Desde ese lugar, sin tanta exposición pública, el gobierno provincial le encargó comenzar a delinear un escenario que posibilite un triunfo en Victoria. Para ello ya comenzó reuniones políticas y diálogo con distintas tribus.

La misión de Vicari

Será entonces Vicari quien entable diálogo con distintos sectores políticos de la ciudad. Su tarea implica tratar de convencer al presidente de la Caja de Jubilaciones para que sea candidato. Si no lo logra, Vicari y Bagnat deberán trabajar juntos procurando que el proyecto oficialista gane a nivel local.

La funcionaria también avisó que no quiere ser candidata a intendenta ni a ningún cargo electivo. Sin embargo, está dispuesta a liderar y coordinar un equipo de campaña que le dé un triunfo a la Casa Gris.

Cabe recordar que Vicari ocupó la Dirección de Producción durante la intendencia Domingo Maiocco (2015-2023).