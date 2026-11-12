Un hombre de 49 años es intensamente buscado luego de desaparecer este miércoles 11 de noviembre mientras realizaba tareas de arreo de animales a caballo en la isla Las Liebres, en el departamento Diamante.

Se trata de José Antonio Hernández, domiciliado en el barrio Punta Gorda. Según informó la Jefatura Departamental Diamante de la Policía de Entre Ríos, el hecho fue comunicado alrededor de las 20:00.

De acuerdo con el parte policial, Hernández se encontraba arreando animales montado a caballo cuando ingresó a una zona cubierta por agua y desapareció de la superficie. Las otras dos personas que participaban de las tareas rurales fueron testigos de lo ocurrido.

Operativo de búsqueda en la isla

Tras recibir el aviso, intervino personal de la Brigada de Delitos Rurales. La situación también fue comunicada a través de la Brigada de Abigeato y la Comisaría Flotante.

Los efectivos realizaron las primeras actuaciones en el lugar para intentar establecer el paradero del hombre. Sin embargo, al momento de emitirse el informe policial, Hernández todavía no había sido localizado.

En la mañana de este jueves se retomó en operativo de búsqueda. Del mismo participan personal policial con embarcaciones, además se dispone de un dron y la presencia de buzos de búsqueda pertenecientes a la policía de Entre Ríos. Se informó además a Paralelo32 que nterviene personal de Prefectura Diamante.