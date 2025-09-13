La Jefatura Departamental Victoria solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Ricardo Rubén Enrique, alias “Nono”, de 37 años de edad, quien se ausentó de su domicilio el pasado jueves 11 de septiembre, en horas de la tarde.

Según la información oficial, Enrique es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de altura y, al momento de su desaparición, vestía una remera blanca, campera tipo parca negra, shorts de jean y zapatillas negras.

Las autoridades instan a la ciudadanía a brindar cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda. Para ello, se encuentran habilitadas las líneas 101 y 343-4602082 (Sección 911 y videovigilancia), además de la posibilidad de acercarse a la dependencia policial más cercana.

La fuerza de seguridad remarcó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones y agradeció de antemano la difusión de la información.