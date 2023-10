La titular del PRO, Patricia Bullrich, llamó a no votar al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el próximo balotaje que protagonizará contra el libertario Javier Milei el próximo 19 de noviembre. "La urgencia nos interpela a no ser neutrales", argumentó la titular del PRO en uso de licencia al tiempo que aclaró que no se debe "iniciar otro ciclo kirchnerista con Massa".

Lo hizo en conferencia de prensa que brindó en compañía de su ex aspirante a vicepresidente, el radical Luis Petri.

En la previa a la declaración, la exministra y el expresidente Mauricio Macri se reunieron con la mesa chica del PRO en el hogar de Bullrich, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su sucesor, Jorge Macri asistieron al intercambio.

Anoche, Bullrich y Macri se reunieron anoche, a solas, con el candidato de La Libertad Avanza, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza en las vísperas del intercambio del PRO lo que abonó al clima de tensión que se vive en la principal coalición opositora.

La conferencia se hará luego de que la fuerza que preside Bullrich pospusiera por segundo día consecutivo la cumbre para definir de forma conjunta el accionar que adoptarán en la segunda vuelta.

Crisis en La Libertad Avanza tras el acuerdo Milei - Macri

Liliana Salinas, diputada provincial electa, emitió un comunicado tras el acuerdo entre el libertario Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri: "No permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio".

"Vemos con estupor el giro radical de la postura de nuestro candidato presidencial, que se manifiesta en todos los medios de comunicación donde es entrevistado. En Mayo fundamos La Libertad Avanza, pensando en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejó en estos 40 años de democracia. Creímos en Javier MILEI, que con los mismos de siempre no", señalaron.

En la misma línea, señaló: "Nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a los mismos de siempre. Los de Juntos por el Cambio, que ya no están tan juntos, ahora pasarían a no ser tan malos, no tan transeros, no tan serviles, no tan casta. Y los de la extrema izquierda? Ahora podrían ser ellos parte del ministerio de desarrollo humano... madre mía!".

"Como fundadora de L.L.A.E.R., presidente del P.C.P., y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio. Es por esto que, por pertenecer a un espacio de libertad de acción, manifestamos desde ya que generaremos un bloque de diputados denominado PCP, no siendo parte de lo que han destruido en un abrir y cerrar de ojos! Siempre defendiendo nuestros ideales! Los que otros ya se olvidaron...", concluyeron.

La Coalición Cívica no apoya ni a Massa ni a Milei: "Vamos a impugnar el voto"

La fuerza encabezada por Elisa Carrió insistió en su postura neutral de cara a la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei: "Somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado. Tampoco vamos a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales".

"Elisa Carrió y la CC planteamos una estrategia que no fue escuchada. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad de Juntos por el Cambio en base a principios, valores y por sobre todo unidad con identidad", plantearon desde la fuerza sobre la estrategia de la principal coalición opositora.

En la misma línea, precisaron: "Queremos Contrato Moral, Contrato Institucional y un contrato de amistad política que supone generosidad, grandeza. No estamos dispuestos a que nuestros principios sean cancelados y violentados. No estamos dispuestos a ser un partido que preste sus diputados al gobierno de turno que venga, la sociedad nos puso en un lugar: ser oposición y eso debemos aceptarlo y representarlo con humildad”.