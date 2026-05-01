En un contexto internacional marcado por precios inmobiliarios récord y restricciones al crédito en los principales mercados del mundo, la ciudad de Buenos Aires comienza a consolidarse como una alternativa atractiva para inversores extranjeros. Con valores competitivos en dólares, arquitectura de calidad y una amplia oferta cultural, la capital argentina aparece como una oportunidad difícil de replicar en la región.

Desde Miranda Bosch Real Estate & Art, especializada en el segmento de alta gama, aseguran que el fenómeno ya es visible en la dinámica diaria del mercado. “Las consultas desde el exterior se multiplicaron en los últimos años. Hoy recibimos compradores de todo el mundo con perfiles muy diversos, pero con un denominador común: encuentran en Buenos Aires algo que no tienen en sus mercados de origen”, explicó Francisco Bosch.

Europa redescubre el mercado porteño

Uno de los factores que impulsa este interés es la revalorización del euro frente al dólar, lo que mejora el poder adquisitivo de compradores europeos. En este escenario, adquirir propiedades en Buenos Aires dejó de ser una operación lejana para convertirse en una alternativa accesible para sectores de clase media-alta del continente.

A esto se suma un escenario geopolítico global inestable que lleva a muchos inversores a buscar refugio en activos reales fuera de sus países. En ese marco, Argentina —con un mercado inmobiliario tradicionalmente dolarizado— aparece como una opción de resguardo de valor.

El impulso regional: Brasil y Chile

El interés desde países vecinos como Brasil y Chile responde a otras motivaciones. Para los compradores brasileños, Buenos Aires ofrece una combinación de precio, cultura y estilo de vida que resulta especialmente atractiva. En tanto, los inversores chilenos encuentran ventajas en la cercanía geográfica y en la diferencia de valor por metro cuadrado.

“El comprador regional no viene de paso. Llega con un proyecto de vida, ya sea para vivir, para que sus hijos estudien o como segunda residencia. Es una demanda genuina, no especulativa”, sostuvo Bosch.

Además, la digitalización de los procesos facilitó el acceso al mercado: recorridos virtuales, gestión remota y firma digital forman hoy parte habitual de las operaciones, eliminando las barreras de la distancia.

Qué buscan los compradores extranjeros

Las preferencias del inversor internacional presentan particularidades. A diferencia del comprador local, prioriza la ubicación por encima del tamaño de la propiedad. Barrios como Recoleta, Palermo y Puerto Madero concentran la mayor demanda.

Los requisitos más valorados incluyen edificios de categoría, buen estado de conservación, iluminación natural y, especialmente entre europeos, techos altos y amplitud de espacios. El precio de entrada también resulta determinante: con valores desde los 2.500 dólares por metro cuadrado en zonas premium como Recoleta, la ciudad ofrece oportunidades que en mercados como Miami o Madrid serían considerablemente más costosas.

“Buenos Aires tiene algo difícil de transmitir desde afuera, pero evidente al recorrerla: es una ciudad que ofrece mucho por lo que cuesta. Eso es lo que el comprador internacional descubre y lo que termina inclinando la decisión”, concluyó Bosch.