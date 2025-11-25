Nogoyá.- A principios del mes de octubre, la Municipalidad colocó en los distintos barrios contenedores de botellas de plástico y cajas de tetra pack, a los que se denominó Puntos Verdes, y con el paso de las semanas se observa que los nogoyaenses han respondido muy bien, ya que cada dos días hay que vaciar los mismos, según se informó desde la Municipalidad.

Paralelo 32 habló con Uriel Olivera, responsable del área de Medio Ambiente, quien comentó: “tenemos una agenda de trabajo bastante completa, pero además estoy yendo a colaborar con la recolección de materiales de reciclado que se depositan en los puntos verdes. La verdad es que estoy muy agradecido porque la gente colabora muchísimo, nos vimos sorprendidos con la rapidez que se llenan; cada dos días tenemos que vaciarlos. Por ahora hay algunos bolsones que los depositamos en el corralón y luego los vamos trasladando; todo lo que son envases de tetra pack se las lleva “Pipi” Amarillo para las chapas ecológicas en que está trabajando y también algunas botellas, porque ahora está probando un nuevo desafío para hacer mobiliario con plástico reciclado. Otra parte se las entregamos a los “Mellis” Carrera y a quienes trabajan en la basural porque la recolección y venta de estos productos es su fuente de trabajo”.

Cabe señalar que Amarillo ideó un sistema de levantamiento de los tachos para facilitar la tarea, pero aclaró que no es su responsabilidad la recolección, ya que de esta se debe encargar el municipio.

“Los nogoyaenses están participando mucho de esta nueva propuesta; de a poco van tomando conciencia; sabemos que todavía falta, pero no podemos exigir más porque no tenemos recolección diferenciada domiciliaria. De todos modos estamos muy entusiasmados y con ganas de seguir trabajando; nos han solicitado de otros barrios más puntos verdes; pero estos contenedores los habíamos conseguido; ahora trataremos de fabricar nuevos para poder llegar a más lugares y utilizarlo como elemento de sensibilización y más a futuro avanzar, por lo menos una vez a la semana con la recolección domiciliaria de residuos secos”.

Volcadero Municipal

Por otra parte se refirió a los trabajos en el Volcadero municipal destacando: “estamos trabajando, se ha comenzado con la limpieza de los caminos de circulación para mejorar el desplazamiento de los camiones recolectores; porque como estos estaban tapados, la basura se tiraba en lugares inadecuados, tenemos que entender que la sociedad sigue generando residuos y a algún lado tienen que ir”. De todos modos seguimos concientizando en todo lo que es separación de residuos secos, la reutilización de los mismos, la creación de compostaje domiciliario; son cosas que de a poco se van tratando”.

También se está limpiando un sector donde se instalará el galpón de materiales reciclables; estamos tratando de cercar; aunque sea una parte del volcadero y regular de mejor forma el ingreso; por ahora optamos por nuevas medidas de seguridad, que ahora depende del área de Obras y Servicios Públicos; se generaron algunos cambios de hábitos y esto generó algunas de las personas que viven y trabajan ahí; pero deben adaptarse a las nuevas reglas porque la idea es regular quienes ingresan, tener un control y un registro; se va a trabajar en un censo socioeconómico con quienes viven en el lugar; para que esto nos permita consolidar la cooperativa y controlar a quienes entran; para luego tomar medidas con quienes hagan acciones de vandalismo en el lugar”.

En la continuidad de la nota remarcó que con el tema de las cooperativas se está trabajando con Susana Muhura del grupo Conciencia Modificada, quien está ampliamente abocada a ese trabajo; también tenemos algunas reuniones con el área de Desarrollo Social porque esto es fundamental para avanzar en el trabajo; tenemos que saber quienes viven, quienes trabajan, porque para formar a un grupo de personas deben estar motivados con el trabajo y no juntarlos porque sí; el tema de la convivencia es fundamental; por eso estamos visitando a los vecinos, conociéndolos”.

Tenemos pensado visitar otras cooperativas y conocer más como se trabaja; porque toda experiencia sirve” aseguró y luego remarcó que por lo pronto lo que se debe hacer es mejorar el espacio físico y construir el galpón que tanto reclaman quienes trabajan en el lugar, recordando que todo se está haciendo con fondos municipales”