Se lanza una nutrida propuesta de talleres virtuales gratuitos para artesanas y artesanos entrerrianos. Las actividades comenzarán en noviembre. La iniciativa es resultado de una articulación entre el Consejo General de Educación y la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos.

Mediante un trabajo en conjunto entre la Coordinación de Educación Artística y la Escuela de Artes Visuales, Raúl Trucco (Victoria) dependiente del Consejo General de Educación, el Museo y Mercado Provincial de Artesanías y la Dirección de Formación y Diversidad Cultura de Entre Ríos de la Secretaría de Cultura, se concretó el lanzamiento de nueve propuestas de formación para el sector de las Artesanías.

Con el objetivo de fortalecer habilidades, la promoción y la difusión de las artesanías de Entre Ríos, los organismos provinciales proponen una capacitación intensiva para el sector atendiendo a aspectos técnicos y formales, estéticos, de patrimonio natural y en relación a las materias primas. La plataforma de talleres abarcará también las reflexiones sobre el patrimonio artístico local, la circulación e inserción de la producción artesanal y comunicacional en medios y redes.

Inscripción:

Para inscribirse las y los interesados deberán llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/z5KhnhM4i4GJgxJw8

Los talleres serán dictados por docentes de la escuela de Artes Visuales Raúl Ricardo Trúcco de Victoria. Las propuestas se encuentran enmarcadas en proyectos institucionales de extensión a la comunidad, ciclo lectivo 2020 y otros de adecuación curricular por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).

Destinatarios y Propuestas

Los talleres disponibles para capacitarte son: Cómo crear identidad entrerriana; Creación y producción artesanal; Lenguaje visual y territorio; Composición, forma y color; Gestión de la producción artesana; Identidad gráfica y audiovisual; Comunicación redes y packaging digital; Productos sustentables y circuitos de venta; y Fotografía publicitaria.

Los destinatarios de los talleres podrán ser artesanas y artesanos entrerrianos o que residan en la provincia. Es requisito que las y los participantes estén inscriptos en el re empadronamiento de Artesanas y Artesanos de la Provincia. Lo podrán realizar mediante el siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuoI1gsfnZfY-DLi9Vylv3VHapUYiMGg-HpZO06wI2CvxFZA/viewform

Modalidad

El Cupo de cada taller será de 25 participantes, y las personas serán seleccionadas a partir de la información vertida en el formulario de aplicación y del re empadronamiento, tomando como referencia un criterio federal y de diversidad de las distintas artesanías. Se podrán inscribir en hasta tres talleres por persona.

Por consulta enviar mail a [email protected]