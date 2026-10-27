Brasil continúa como el principal comprador de productos argentinos, pero su participación en las exportaciones nacionales disminuyó durante los primeros ocho meses de 2026. Mientras las ventas externas totales crecieron 21,4% interanual, los envíos al mercado brasileño aumentaron apenas 4,7%, por debajo del ritmo registrado en otros destinos.

Los datos surgen del informe Fortalecer capacidades exportadoras subnacionales: análisis del desempeño del comercio exterior argentino y su dimensión territorial, elaborado por Horacio Augusto Pereira para el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG), de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

De acuerdo con el estudio, entre enero y agosto de 2026 las exportaciones argentinas alcanzaron los 67.248 millones de dólares. De ese total, 8.578 millones correspondieron a ventas a Brasil.

La diferencia entre ambos ritmos de crecimiento modificó la participación del mercado brasileño en el comercio exterior argentino: pasó del 14,9% en el mismo período de 2025 al 12,8% en 2026.

Esto no significa que Argentina haya vendido menos productos a Brasil en términos absolutos. Por el contrario, las exportaciones aumentaron, pero otros mercados registraron subas más pronunciadas.

Estados Unidos y Asia ganan protagonismo

El informe identifica un crecimiento significativo de las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos y distintos mercados asiáticos, que avanzaron a un ritmo superior al de Brasil.

Entre los principales destinos, el desempeño fue el siguiente:

Estados Unidos: las exportaciones alcanzaron los 6.691 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 34,5%.

las exportaciones alcanzaron los 6.691 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 34,5%. China: las compras de productos argentinos sumaron 6.155 millones de dólares, un 17,8% más que en enero-agosto de 2025.

las compras de productos argentinos sumaron 6.155 millones de dólares, un 17,8% más que en enero-agosto de 2025. India: las ventas llegaron a 4.276 millones de dólares, con una suba del 25,5%.

las ventas llegaron a 4.276 millones de dólares, con una suba del 25,5%. Países de ASEAN: las exportaciones aumentaron un 57,7%. El bloque reúne a países del sudeste asiático.

En comparación, las ventas a Brasil crecieron un 4,7%, es decir, 16,7 puntos porcentuales menos que el aumento registrado por las exportaciones totales.

Los números muestran una diversificación de los destinos comerciales argentinos. Aunque Brasil mantiene el primer lugar como comprador individual, otros mercados incrementan su participación en las ventas externas del país.

Brasil sigue siendo clave para la industria argentina

La importancia de Brasil no se explica solamente por el volumen de compras, sino también por el tipo de productos que recibe desde Argentina.

De los 8.578 millones de dólares exportados a ese mercado durante los primeros ocho meses de 2026, unos 5.583 millones correspondieron a manufacturas de origen industrial. Es decir, aproximadamente el 65% de las ventas argentinas a Brasil fueron productos industriales.

Esta composición diferencia al mercado brasileño de otros destinos relevantes. En India tienen mayor presencia las manufacturas de origen agropecuario, mientras que las compras de China incluyen una proporción importante de productos primarios.

Por esa razón, la evolución del comercio con Brasil constituye un indicador relevante para la industria nacional. Sin embargo, el informe advierte que la menor participación relativa del país vecino no puede atribuirse exclusivamente a una caída de la demanda industrial: también influye el crecimiento de otros sectores y mercados, en particular los vinculados con la energía y la agroindustria.

La energía impulsa las exportaciones

Otro de los factores que explican el crecimiento del comercio exterior argentino es la expansión de las ventas de combustibles y energía.

Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de ese rubro aumentaron un 48,9% interanual y alcanzaron los 10.667 millones de dólares. Dentro de ese conjunto, los envíos de petróleo crudo crecieron un 54,7%, con un incremento de 2.341 millones de dólares respecto del mismo período de 2025.

También avanzaron las manufacturas de origen industrial, con una suba del 23,9%. Los productos primarios aumentaron un 15,3%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario crecieron un 13,9%.

El desarrollo energético, particularmente en Vaca Muerta, está modificando tanto la composición de las exportaciones como la distribución geográfica de las ventas argentinas.

El fenómeno también tiene consecuencias territoriales. Según el informe, entre enero-agosto de 2015 y el mismo período de 2026, las exportaciones de Neuquén pasaron de 107 millones a 6.031 millones de dólares, multiplicándose por más de 56.

En paralelo, la participación de la Patagonia en las exportaciones de las cinco regiones argentinas aumentó del 8,2% al 18,1%.

Superávit comercial: más exportaciones y menos importaciones

El crecimiento de las ventas externas estuvo acompañado por una mejora del saldo comercial argentino.

Durante los primeros ocho meses de 2026, las importaciones sumaron 48.999 millones de dólares, un 2,6% menos que en igual período del año anterior. Con exportaciones por 67.248 millones de dólares, el superávit comercial llegó a 18.249 millones, lo que representó un incremento interanual del 257,3%.

No obstante, el estudio también señala movimientos en las compras externas vinculadas con la producción. Las importaciones de piezas y accesorios para bienes de capital disminuyeron un 19,2% en valor, mientras que las de bienes de capital retrocedieron un 5,9%.

Estos datos plantean interrogantes sobre la evolución de la inversión productiva y la capacidad de sostener el crecimiento exportador en el tiempo.

El desafío, según el análisis, no pasa solamente por vender más al exterior, sino también por fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas e institucionales y extender las oportunidades comerciales a las distintas regiones del país.

Diversificar mercados sin perder el vínculo con Brasil

Los resultados de 2026 muestran cambios en el mapa comercial argentino. Estados Unidos y distintos mercados asiáticos ganan dinamismo, mientras que Brasil conserva un papel estratégico por su condición de principal comprador individual y por la participación de los productos industriales en el intercambio bilateral.

Para Argentina, la diversificación representa una oportunidad para ampliar los destinos de sus exportaciones y reducir la dependencia relativa de determinados mercados. Al mismo tiempo, sostener el vínculo comercial con Brasil continúa siendo relevante para las empresas industriales que venden sus productos al país vecino.

La evolución de estas relaciones será uno de los factores a seguir en los próximos años, tanto por su impacto en la inserción internacional de Argentina como por sus efectos sobre la producción, el empleo y las economías regionales.