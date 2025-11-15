Apenas unos meses después de anunciarse la secuela de Superman: Man of Tomorrow, ya conocemos al formidable enemigo que pondrá contra las cuerdas al Hombre de Acero. Y, para sorpresa de todos, su presencia obligará a Superman y Lex Luthor a unir fuerzas, pese a la enemistad irreconciliable que James Gunn estableció entre ambos en la primera película del renovado Universo DC. Ahora entendemos por qué.

Tras conocerse que héroe y villano colaborarían excepcionalmente en la nueva entrega, los fans comenzaron a especular sin descanso sobre quién sería capaz de provocar semejante alianza. La lista de candidatos fue extensa… hasta que finalmente se confirmó el nombre que muchos consideraban el favorito. Según adelantó en exclusiva The Wrap, el villano de Superman: Man of Tomorrow será Brainiac, uno de los enemigos más icónicos del personaje y, curiosamente, un antagonista que jamás había aparecido en cines en formato live action.

La pista que lo revelaba todo

Semanas atrás, una fotografía publicada por James Gunn ya había encendido las teorías: en la primera página del guion podía verse el busto anatómico de una figura humana, con el cerebro como protagonista. Para los seguidores de DC, la referencia era evidente. Y ahora queda confirmado: Brainiac debutará en el cine como el gran villano de la película que llegará en 2027, llevando la amenaza a un nivel tan extremo que incluso empujará a Lex Luthor a dejar a un lado sus planes egoístas.

“Lex Luthor se preocupa principalmente por Lex Luthor”, dijo Gunn durante una rueda de prensa por el final de la segunda temporada de Peacemaker. “Así que veremos qué amenaza a Lex Luthor”. Y pocas cosas pueden inquietar al multimillonario más brillante de Metrópolis más que alguien capaz de superarlo en inteligencia. Brainiac, con su intelecto superior, es ese alguien.

Por ahora, el estudio no ha revelado qué actor interpretará al villano.

Quién es Brainiac, el enemigo que pondrá en jaque a Superman

Brainiac hizo su primera aparición en 1958, en Action Comics #242. Desde entonces se ha consolidado como uno de los mayores enemigos de Superman. Es un androide extraterrestre de origen coluano, obsesionado con estudiar, catalogar y coleccionar conocimiento de civilizaciones de todo el universo.

Su enorme inteligencia no es su única arma. Brainiac posee fuerza sobrehumana, habilidades telepáticas y telequinéticas y acceso a tecnología extremadamente avanzada. A lo largo de los cómics, incluso ha demostrado ser capaz de reducir ciudades enteras y almacenarlas en botellas, siendo la emblemática Kandor —la capital de Krypton— el caso más famoso. En algunas versiones, incluso es responsable directo de la destrucción del planeta natal de Superman.

Estratega consumado, conquistador implacable y mente brillante más allá de cualquier estándar humano, Brainiac llega al Universo DC cinematográfico como una amenaza cósmica sin precedentes. En Superman: Man of Tomorrow, su irrupción obligará a Superman y Lex Luthor a una cooperación forzada si quieren salvar Metrópolis… y quizá la propia Tierra.

El estreno está previsto para 2027, y la anticipación entre los fans no deja de crecer. Si algo está claro, es que Brainiac promete convertir esta secuela en una de las batallas más ambiciosas del nuevo Universo DC.