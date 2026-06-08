Ramírez- El intendente Gustavo Vergara firmó un convenio con la Fundación Regenerar, para poner en marcha el programa “Botellas de Amor”. Se suma, de esta manera, a todas las acciones que se vienen llevando a cabo desde la gestión para mitigar los efectos del cambio climático.

Tiene como objetivo brindar una alternativa a los plásticos de un solo uso y que son difíciles de reciclar en nuestro país. Se trata de llenar botellas de plástico con bolsas de polietileno, paquetes de fideos, arroz, polenta, galletitas, snacks, envoltorios de golosinas, mezcladores de café, sachets de leche, entre otros.

“Una vez que la botella se llene, la recibiremos en la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, calle Belgrano 431, para luego llevarla a un punto de acopio. Seguimos trabajando para que Ramírez este cada vez más lindo, limpio, verde y ordenado”, dijo el intendente Gustavo Vergara.

Regenerar

Fundación Regenerar es una organización sin fines de lucro formada por jóvenes profesionales. Desde el año 2012 trabaja por el desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la sociedad y la mitigación de los efectos del cambio climático, promoviendo proyectos de economía circular y educación ambiental, brindando asistencia técnica a programas de sustentabilidad y generando puestos de trabajo con un fin social, con especial foco en la innovación y la mejora continua.

Brindan capacitaciones y talleres, organizan eventos y limpieza de espacios públicos, entre otras acciones.

En números, alcanzaron con estas propuestas ya a más de 100.000 personas, organizaron más de 50 operativos de limpieza y plantaron más de 500 árboles nativos, con más de 900.000 kilos de material reciclado.

Cómo llenarlas

En pasos simples la entidad explica cómo participar de la propuesta para reducir, reciclar y reutilizar, en simples pasos:

• Buscar una botella plástica vacía de cualquier tamaño (se puede utilizar bidón de agua).

• Llenar la botella con todo tipo de plásticos: bolsas, paquetes de ­fideos, arroz, polenta, galletitas, snacks, envoltorios de golosinas, etc. Además puede ir el palito del chupetín y los mezcladores de café. También las bolsas de carnicería y los sachés de leche (previamente enjuagados).

• Con la ayuda de una cuchara de madera, varilla, aguja de tejer o cualquier elemento que permita hacer presión, ir compactando la botella hasta dejarla bien llena.