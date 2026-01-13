Tras la reunión, Bordet destacó el valor del diálogo entre oficialismo y oposición. “El intercambio se dio con mucha madurez y respeto, planteando nuestras diferencias políticas y el rol de oposición que claramente tenemos”, expresó el legislador, al tiempo que consideró que, en un contexto de “tanta agresividad”, este tipo de instancias resultan necesarias para fortalecer la convivencia democrática.

Preocupación por recursos y obra pública

Uno de los temas centrales fue la situación fiscal de Entre Ríos. Bordet manifestó su inquietud por la caída de los ingresos coparticipables y sostuvo que transmitió al gobernador su “preocupación por la pérdida de recursos que la Provincia va teniendo sostenidamente a raíz de las políticas que el gobierno nacional viene aplicando”.

En ese sentido, aclaró que la reunión fue independiente del pedido de audiencia realizado por legisladores nacionales de su espacio para abordar específicamente el impacto de la reforma laboral y del impuesto a las ganancias en las finanzas provinciales.

El conflicto en Concordia

Durante el encuentro, Bordet también se refirió a la situación que atraviesa el municipio de Concordia. “Le planteé al gobernador la preocupación por lo que está sucediendo, donde se despidieron a 140 trabajadores y hubo un accionar de la policía para controlar las asambleas”, señaló.

Al recordar su etapa como intendente, marcó una diferencia en el abordaje de este tipo de conflictos: “Jamás utilicé la fuerza del orden público para intervenir y controlar una protesta gremial o social”.

Diferencias políticas y defensa de la gestión

La reunión incluyó además un intercambio sobre la herencia de gestiones anteriores. Frente a las críticas del gobernador Frigerio en relación con presuntos hechos de corrupción o con lo que definió como “20 años de oscurantismo”, Bordet fue contundente: “Le planteé que el peronismo en estos 20 años en la Provincia hizo mucho. Cada vez que nos criticaron, salí a defenderme como corresponde y lo seguiré haciendo”.

Agenda legislativa

Hacia el cierre del encuentro, Bordet adelantó algunos de los proyectos que impulsará en el Congreso Nacional, entre ellos el aumento al 50% de las regalías de Salto Grande y la declaración de interés público de la comunicación vial entre Brazo Largo y Nueva Palmira.

“Un gobernador termina su mandato, pero siempre queda una responsabilidad institucional. Siempre voy a estar porque quiero aportar lo mejor para que a la provincia le vaya bien”, concluyó el diputado nacional.