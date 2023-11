Convocado por el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, Bordet presenció el debate presidencial de cara al balotaje del 19 de noviembre, que se realizó en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires.

Al hacer un balance del debate, Bordet se refirió al eje sobre relaciones exteriores, y señaló que, "aunque no lo reconozca, están todos los videos y los archivos en los que Milei dice que no va a entablar relaciones ni políticas ni comerciales con Brasil y con China. Y esos países son los principales destinos de nuestras exportaciones, donde vendemos pollo, naranjas y mandarinas, productos lácteos, arándanos”. “Estas exportaciones representan trabajo entrerriano”, aclaró.

"En un mundo que hoy está cada vez está más globalizado, no se puede comerciar únicamente con los países que le gustan a un candidato. Aquí hay que comerciar con la multipolaridad, es decir, con todo el mundo; hay que abrirse y hay que hacer llegar nuestros productos argentinos y entrerrianos para que haya más trabajo y para que ingresen divisas. Para la industria avícola en Entre Ríos, para la industria citrícola, para el arroz, para la lechería, para todas las economías regionales, es fundamental tener mercado de exportación y no cerrarse", dijo.

En ese marco, explicó que "en ningún país del mundo es como dice Milei, que a las exportaciones las realizan los privados. Los acuerdos de exportación los realizan los países. Después, a partir de esos acuerdos de tratados comerciales entre los países, las empresas intercambian bienes y servicios. Esto es muy claro. Cuesta creer que alguien quiera ser Presidente y niegue de manera rotunda una realidad que está instalada en todo el mundo".

Frente a ello, Bordet afirmó: “vi muy sólido a nuestro candidato a Sergio Massa en los temas de los seis bloques porque tuvo mucha solvencia y propuestas, que es lo más importante", y señaló que "del otro lado, lo único que vimos fueron agravios, chicanas, gritos, y la verdad que no se construye así un país. Un país se construye con consensos, con un gobierno de unidad nacional, como propone Sergio Massa, y con propuestas".

En ese sentido, sostuvo que "las propuestas que hoy escuchamos de parte de Sergio Massa tienen que ver, fundamentalmente, con resguardar a los argentinos y con llevar adelante políticas públicas que ordenen y permitan salir adelante en el país".

Además, el mandatario y diputado Nacional electo, resaltó que "lo más importante es la visión federal de Sergio Massa, que se expresa en el compromiso de asegurar a las provincias el financiamiento a través de la coparticipación. Esto lo remarcó Sergio (Massa)”. En cambio, “al candidato Milei nunca le escuché decir absolutamente nada sobre las provincias, los recursos y las obras públicas provinciales", aclaró.

Bordet subrayó la importancia de que el 19 de noviembre “Sergio Massa sea electo presidente en las urnas, porque esto les asegura a las provincias como la nuestra representatividad en el presidente, y la garantía de contar con los recursos para poder llevar adelante un gran programa de obra pública, fomento de la industria, de las actividades agropecuarias, y de aumento de exportaciones que para una provincia como la nuestra es vital”.

Luego, al ser consultado por la prensa sobre su futura labor en el Congreso de la Nación, señaló: "Mi compromiso como diputado nacional en el Congreso va a ser defender los derechos de Entre Ríos”.

“Amo a la provincia de Entre Ríos. He nacido y me he criado en Entre Ríos. Me dio todas las posibilidades, me he educado en la escuela primaria, secundaria y en la universidad pública entrerriana, y mi cometido es defender estos derechos que son de todos los entrerrianos. Eso es lo que vamos a lograr con un presidente como Sergio Massa, con el que nos conocemos y hemos trabajado durante mucho tiempo, incluso antes de este periodo de gobierno”, explicó Bordet.

“El fruto de ese trabajo conjunto, nos da la posibilidad de que Entre Ríos pueda tener el apoyo que se necesita para seguir progresando, para poder seguir generando políticas públicas que propendan a que los entrerrianos y entrerrianas vivamos todos los días un poco mejor".

Por último, instó a "los entrerrianos a que confíen el domingo que viene en un voto para Sergio Massa, que esto garantiza que a Entre Ríos, que a los municipios entrerrianos nos pueda ir bien, que podamos seguir teniendo obra pública, porque Milei viene para cerrar todo lo que significa obra pública".