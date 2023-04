“El peronismo no puede prescindir de nadie y Schiaretti reúne las condiciones para ser candidato”, dijo el gobernador Gustavo Bordet en una entrevista realizada por el periodista Jorge Fontevecchia, director y propietario del multimedios Net TV – Perfil.

La elección del lugar desde donde decir lo que dijo no es casual ni ingenua. El multimedios de Fontevecchia es lo suficientemente opositor como para mandar un mensaje directo a Alberto y a Cristina, pero no tanto (como lo serían Clarín o La Nación +) como para que suene a provocación y ruptura de puentes de diálogo dentro del peronismo.

Cosas para decir

Fiel a su perfil y estilo, el gobernador dijo que piensa que el peronismo tiene que superar propuestas electorales que remarcan constantemente el antagonismo (palo para el kirchnerismo, en especial, pero también para el presidente que suele quedan entrampado en el microclima mediático-político de ‘las 20 manzanas’ que rodean la Casa Rosada) y escuchar los reclamos del interior del país. “Hay un Interior que tiene muchas cosas para decir”, argumentó.

Para mitigar su empatía con la precandidatura de Schiaretti, Bordet agregó durante la entrevista que también “varios gobernadores con los que converso” reúnen condiciones para llegar a la presidencia. “Si uno analiza todos los candidatos presidenciales que hay hoy en las dos coaliciones de Gobierno y oposición no hay nadie de las provincias, todo está concentrado en CABA o en el Gran Buenos Aires”, dijo remitiendo a un tópico (Buenos Aires vs. Interior) que tiene pocos detractores más allá del Área Metropolitana.

De todos modos, durante la entrevista, Bordet subrayó que con el ‘gringo’ Schiaretti “más allá del rol como gobernadores, también nos une una muy buena relación política, personal, amistad, pensamos de manera similar”.

Presidencia pro tempore

Previamente a las declaraciones difundidas, el martes pasado se realizó un acto de la Región Centro en el auditorio del Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, bajo el lema “Primeros 25 años de integración regional, federalismo para el desarrollo productivo y la inserción internacional”. En ese marco los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, de Santa Fe, Omar Perotti, y Bordet, llevaron a cabo la reunión de gobernadores. Luego, Entre Ríos recibió la presidencia de la Región Centro.

Replanteo profundo

Al momento de los discursos, Bordet sostuvo que “es tiempo de hacer un replanteo profundo que revise los esquemas impositivos nacionales que se aplican sobre los sistemas productivos”. Destacó que “son prácticamente inexistente gravámenes, tasas o impuestos provinciales sobre los costos de producción. La mayor parte está en los impuestos y aranceles que se cobran desde el Estado central y que tienen muy poca retribución en devolución a nuestros sectores”.

A esto agregó el impacto de la sequía de tres años de duración, que parece estar llegando a su fin. “Desde los gobiernos provinciales hemos tomado medidas paliativas. Hemos estado al lado de nuestros productores. También hay medidas del gobierno nacional para asistir”, dijo, pero entendió que “es tiempo de hacer un replanteo del sistema productivo de nuestra región”. Agregó que “esta es una misión que tendremos que llevar adelante, y quienes integran este núcleo de trabajo de la Región Centro deberán trabajar y elaborar”.

Falta de federalismo

Bordet enfocó en la falta de federalismo en la distribución de los recursos de parte de los sucesivos gobiernos nacionales. Mencionó el ejemplo de la tarifa eléctrica y explicó que “Entre Ríos produce más del triple de la energía que consume y sin embargo son migajas las que recibimos en concepto de regalías” y como la provincia “no está ni en zona cálida, ni en zona fría, por lo tanto no recibimos ningún tipo de subsidio”.

En oposición, denunció que “barrios opulentos de la Ciudad de Buenos Aires pueden consumir indiscriminadamente la cantidad de energía que desean pagando un muy bajo costo; o vemos cómo se le condonan las deudas a las empresas privadas distribuidoras de la energía eléctrica en el AMBA”. Mientras, resaltó el esfuerzo de “nuestras empresas provinciales de Energía” para “sostener una estructura de costos y un cuadro tarifario acorde a lo que debemos pagar en nuestras regiones”.

Crítica

Pero Bordet aclaró que no hacía una crítica puntual a la gestión del presidente Alberto Fernández. “Es un problema sistémico que tiene la Argentina desde hace varios años. Pasó con el gobierno anterior, pasa con este gobierno y esperemos que no pase más. Para eso tenemos que trabajar como bloque regional y apoyar iniciativas de este tipo como están trabajando nuestros senadores”, afirmó en referencia al proyecto ingresado al Senado de la Nación para reducir la tarifa eléctrica.

Unidad Federal

En el Senado de la Nación, se formó hace algún tiempo el bloque Unidad Federal, con desprendimientos del bloque oficialista del Frente de Todos. Está integrado por Guillermo Snopek (Jujuy), Eduardo Kueider (Entre Ríos), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba) y María Eugenia Catalfamo (San Luis).

La consolidación de proyectos propios en la Región Centro, las críticas de Bordet a la Nación, el bloque legislativo, parecen ser movimientos que van convergiendo en una posición crítica y distante del microclima porteño-bonaerense. Lo hacen con agenda propia y reclamos persistentes que, en año electoral complicado para el oficialismo, obligarán al gobierno nacional a tener en cuenta esas potentes voces del interior, que suben de tono para hacer escuchar sobre la vocinglería que hace tanto ruido en el Puerto.

Bordet textual

• “Es tiempo de generar la apertura y no de profundizar políticas sesgadas que nos aíslen. Hay que llegar a un electorado como el que en nuestro distrito nos está reclamando, una posición que salte o salga de posiciones tan antagónicas que no nos hicieron bien desde hacer varios años y sigue persistiendo”.

• “El votante de la Región Centro está buscando un voto positivo que supere esas antinomias y esté al lado de quienes producen, trabajan, de los requerimientos cotidianos que tiene cualquier ciudadano, de que se mejore la calidad democrática y podamos construir sociedades mejores. Estoy dispuesto a hacer todo el aporte necesario para generar el volumen político en una contienda electoral que sume a esas ideas”.

• “Nosotros no planteamos una dicotomía entre el centralismo porteño y las provincias, lo que queremos es tener más derechos. No queremos que se le conculquen derechos a los ciudadanos de Buenos Aires, queremos tener las mismas posibilidades en la provincia y esto lo tiene que asegurar el Gobierno Nacional no Buenos Aires perdiendo derechos adquiridos”.