«Es nuestra decisión de gobierno pensar la provincia como un todo y no sólo en las grandes ciudades”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet en Racedo al entregar este lunes 10 viviendas.

También dio a conocer la licitación para una estación transformadora que repotencie la energía en la zona, y anunció nuevas obras viales en caminos productivos del departamento Paraná.

Bordet explicó que junto al presidente comunal, este lunes entregaron 10 viviendas del programa provincial Primero tu Casa “y programamos 10 viviendas más para el año que viene de este programa”. Informó también que “se está terminando un núcleo habitacional de 20 viviendas por un programa que la gestión anterior nacional había abandonado y que lo tomó a su cargo la provincia, con lo cual se están terminando para marzo otras 20 (viviendas)”.

Consultado sobre la importancia de la viviendas para la localidad, el mandatario dijo que “tiene que ver con un concepto demográfico que tenemos y llevamos adelante en la provincia que es sostener la población rural, que es sostener las Juntas de Gobierno, las comunas que es lo que hace que esta distribución demográfica sea equitativa en la provincia de Ente Ríos”.

“Entonces es importante generar soluciones habitacionales en esta localidades porque esto es lo que garantiza que las familias puedan quedarse, puedan estar cerca de su fuente de trabajo y a su vez puedan entablar distintos lazos y vínculos con la localidad”, indicó Bordet.

El gobernador visitó también la comisaría local ver cómo funciona el centro de monitoreo que se ha instalado en virtud de un convenio celebrado entre la provincia y la comuna. Esto garantiza tranquilidad y seguridad para los vecinos de gobernador Racedo”, afirmó.

Por otra parte, el gobernador indicó que “hemos entregado el decreto del llamado a licitación para una obra muy importante de repotenciación energética por 18 millones de pesos que va a permitir que las empresas que están funcionando aquí y que son muy importantes, como el Grupo Motta, puedan seguir generando fuentes de trabajo para 600 personas en esta localidad”.

En otro orden, el mandatario mencionó que conversaron con el presidente de la comuna “que estamos trabajando para antes de fin de año poder tener resuelta la repavimentación del tramo de Crespo a Racedo”. E informó que “con fondos provinciales haremos Racedo-Gobernador Etchevehere, que es algo muy demandado por los vecinos de toda la zona para ir recomponiendo toda la trama vial de esta parte de la provincia que estaba muy deteriorada”.

Finalmente, dijo que también hay en carpeta otros arreglos viales, “con miras al futuro”, pero “para el año que viene completaríamos este tramo de Crespo-Racedo-Etchevehere”.

Durante las actividades, el gobernador estuvo acompañado por el presidente de Junta de gobierno, Julio De Martín; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el titular del IAPV, Marcelo Bisogni; el presidente del Grupo Motta, Augusto Motta; la senadora provincial, Claudia Gieco; el diputado provincial Jorge Cáceres.

Potencial

Por su parte, el presidente de la Junta, Julio Demartín, manifestó su satisfacción por la visita del mandatario provincial y por “poder entregar estas viviendas tan anheladas por la gente del pueblo y de la zona porque obviamente como dice el gobernador, mucha demanda tenemos por el potencial de empresa que hay”, manifestó.

Se refirió a la importancia de las viviendas porque “yo soy una persona que tuve el honor de poder vivir en una casa del IAPV, estoy viendo acá en Racedo, fue mi primer casa, así que obviamente ya se la emoción que siente esta gente”, resaltó.

“Todas las buenas noticias que trajo el gobernador y todo lo que se está haciendo es para beneficio de la comunidad, de mejorar la seguridad con las cámaras , la buena noticia de conseguir los fondos para la ampliación de la sub estación va a generar más fuente de trabajo, la mejora de la ruta”, remarcó Demartín.

Por último, valoró: “Yo creo que a pesar de toda la situación que está viviendo el país y el mundo, sin duda que es una gran satisfacción con todos los anuncios que ha hecho el gobernador y sin duda que vamos a apoyarnos desde nuestro punto para que esto se concrete”.

Primero Tu Casa

Con el programa de viviendas Primero tu Casa, el gobierno provincial responde a la necesidad de muchas familias entrerrianas de contar una casa propia y genera mano de obra y desarrollo de la economía local.

Actualmente se encuentran en ejecución 1.213 viviendas en 52 localidades y se han inaugurado 321 desde el inicio del programa. El objetivo del programa es llegar a medianas y pequeñas localidades que nunca habían tenido acceso a un plan de viviendas y darle un impulso a la economía local con empresas y mano de obra de la zona.