El diputado nacional Gustavo Bordet cuestionó la falta de partidas para obras estratégicas de Entre Ríos en el Presupuesto Nacional 2027. Tras el debate del proyecto en la Cámara de Diputados, el legislador sostuvo que la provincia vuelve a quedar relegada en la distribución de las inversiones nacionales.

Entre las intervenciones que señaló como prioritarias mencionó trabajos en las rutas nacionales 12, 18, 127, 131 y 136; el acceso sur a Paraná, la conexión Paraná-Crespo y el acceso al Parque Industrial de la capital provincial.

También incluyó obras de infraestructura sanitaria y protección ante inundaciones, como el sistema de producción, transporte y distribución de agua potable para Concordia y las defensas de Villa Paranacito.

El acuerdo firmado en 2024

Bordet recordó que esas obras estaban contempladas en el Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas, firmado el 4 de junio de 2024 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Gobierno de Entre Ríos. El entendimiento fue aprobado mediante el Decreto provincial 3608/24 y establecía que la Nación continuaría con la financiación y/o ejecución de los proyectos detallados en su Anexo II.

“Estamos hablando de obras que no son nuevas demandas ni planteos improvisados. Son proyectos que tienen antecedentes, que fueron incluidos en un acuerdo formal entre la Nación y la Provincia y que responden a necesidades concretas de los entrerrianos”, afirmó el legislador.

En ese marco, también reclamó que el Gobierno provincial sostenga los compromisos asumidos y defienda las prioridades de Entre Ríos ante las autoridades nacionales. “El acuerdo fue firmado por el gobernador Frigerio y por las autoridades nacionales. Es importante que esos compromisos se cumplan”, expresó.

El impacto en la producción y las comunidades

El diputado advirtió que la falta de ejecución de obras de infraestructura tiene consecuencias sobre las economías regionales, el empleo, la producción y la integración territorial.

“El equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse a costa de dejar a las provincias sin obras, sin infraestructura y sin posibilidades de desarrollo. El federalismo también se demuestra en el presupuesto y en la distribución de las inversiones”, sostuvo.

Además, consideró que las rutas, los sistemas de agua potable y las defensas contra inundaciones no deben ser considerados gastos prescindibles, sino inversiones necesarias para mejorar la competitividad y las condiciones de vida de la población.

Finalmente, Bordet planteó que la discusión presupuestaria debe contemplar las necesidades de las provincias y garantizar una distribución federal de los recursos. “Defender los intereses de Entre Ríos es exigir que los compromisos se cumplan y que nuestra provincia tenga las obras que necesita para producir, crecer y mejorar la vida de sus habitantes”, concluyó.